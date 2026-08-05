Chapra News: अपराध की साजिश नाकाम; देशी कट्टा के साथ दो गिरफ्तार
Chapra News: मकेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की गई थी, जिसमें गिरफ्तार युवक बमन कुमार सहनी और नीतीश कुमार शामिल हैं।
Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता। मकेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित आपराधिक घटना को विफल कर अवैध हथियार के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के कब्जे से एक देशी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में गिरफ्तार युवकों में डिही सिरोमन गांव निवासी बमन कुमार सहनी व बाढ़ीचक गांव निवासी नीतीश कुमार शामिल हैं। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देशी कट्टा एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में नीतीश ने बताया कि बरामद कट्टा अमन कुमार सहनी का है, जिसे उसने अपने पास रखने के लिए दिया था। वहीं हथियार के संबंध में पूछताछ के दौरान अमन कुमार सहनी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस के अनुसार, मकेर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध हथियार के साथ बाढ़ीचक एवं डिही सिरोमन स्थित बांध के आसपास मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विशुनटोला बांध के समीप घेराबंदी की।
गिरफ्तारी की प्रक्रियाग्रामीण एसपी संजय कुमार ने बताया कि इसी दौरान दूसरी दिशा से मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का संकेत दिया, लेकिन दोनों पुलिस बल को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को खदेड़कर पकड़ लिया। इस संबंध में मकेर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आराम से पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।