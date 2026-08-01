Chapra News: चोरी के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, भेजे गए जेल
Chapra News: परसा, माड़र बाजार से पुलिस ने चोरी के आरोप में हरेन्द्र सिंह और विक्की सिंह को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि दोनों आरोपितों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
Chapra News: परसा, एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने चोरी की घटना के मामले में कार्रवाई करते हुए माड़र बाजार से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर शनिवार की दोपहर बाद जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान माड़र बाजार निवासी हरेन्द्र सिंह एवं विक्की सिंह के रूप में हुई है। दोनों पर चोरी की घटना में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच के क्रम में दोनों को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपितों को शनिवार की दोपहर बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरी की घटना में संलिप्त अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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