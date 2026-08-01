Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chapra News: चोरी के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, भेजे गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

Chapra News: परसा, माड़र बाजार से पुलिस ने चोरी के आरोप में हरेन्द्र सिंह और विक्की सिंह को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि दोनों आरोपितों को शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

Chapra News: चोरी के मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Chapra News: परसा, एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने चोरी की घटना के मामले में कार्रवाई करते हुए माड़र बाजार से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर शनिवार की दोपहर बाद जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान माड़र बाजार निवासी हरेन्द्र सिंह एवं विक्की सिंह के रूप में हुई है। दोनों पर चोरी की घटना में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच के क्रम में दोनों को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपितों को शनिवार की दोपहर बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरी की घटना में संलिप्त अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Chapra Latest News Chapra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।