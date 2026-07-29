Chapra News: शराब कांड के दो फरार आरोपित गिरफ्तार, जेल भेजे गए
Chapra News: मांझी थाना पुलिस ने शराब के एक पुराने मामले में दो फरार आरोपितों को गिरफ्तार किया। फतेपुर गांव में छापेमारी के दौरान सतेंद्र यादव और सभा साह को हिरासत में लिया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। तरैया में पुलिस ने 1300 लीटर स्प्रिट से लदी बोलेरो पिकअप भी जब्त की।
Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। मांझी थाना पुलिस ने शराब से जुड़े एक पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपितों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र के फतेपुर गांव में छापेमारी के दौरान सतेंद्र यादव और सभा साह को हिरासत में लिया गया।
गिरफ्तारी की जानकारी
थाना प्रभारी बिनोद कुमार ने बताया कि दोनों के विरुद्ध पूर्व से शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज था और वे लगातार फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक पूछताछ एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में छपरा मंडल कारा भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि शराब कारोबार और इससे जुड़े आरोपितों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अवैध शराब की जब्ती
1300 लीटर स्प्रिट लदी बोलेरो पिकअप जब्त, तस्कर फरार तरैया। तरैया थाना क्षेत्र के चंचलिया दियारा में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1300 लीटर स्प्रिट से लदी एक बोलेरो पिकअप जब्त की है। हालांकि, पुलिस को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि वाहन मालिक एवं अन्य अज्ञात तस्करों के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
शराब का विनष्टीकरण
उधर तरैया थाना परिसर में बुधवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न मामलों में जब्त 2011 लीटर देसी एवं विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट सह अंचलाधिकारी अजय कुमार तथा थानाध्यक्ष धीरज कुमार के संयुक्त नेतृत्व में संपन्न हुई।
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