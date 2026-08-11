Chapra News: गड़खा में जुआ खेलते छह गिरफ्तार, रुपये बरामद

Chapra News: पुलिस ने जुए के खिलाफ अभियान चलाकर छह लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से ताश के पत्ते और आठ हज़ार रुपये नकद मिले। कोपा में नाले का पानी गिराने को लेकर विवाद बढ़ा है। एसडीओ ने विवादित स्थल का निरीक्षण किया। चोरी के मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

Chapra News: गड़खा, एक संवाददाता। पुलिस ने जुआ के खिलाफ अभियान चलाकर छह लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से जुआ में इस्तेमाल किए जा रहे ताश के पत्ते और आठ हज़ार से अधिक रुपये नकद बरामद किए हैं। सूचनानुसार गड़खा पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि सैदसराय नहर के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही जुआ खेल रहे लोग भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर थाने लाने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है。

कोपा में नाले का पानी गिराने को लेकर विवाद कोपा। कोपा नगर पंचायत क्षेत्र में छपरा-सीवान एनएच-531 के किनारे नाले का पानी नहर में गिराने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर मंगलवार को सदर एसडीओ नीतीश कुमार ने विवादित स्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार, कोपा बेलही पोखरे के पानी को पंपिंग सेट के माध्यम से निकालकर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने नाले में गिराया जा रहा है। नाले का पानी विधायक कॉलोनी के समीप सिंचाई विभाग की नहर में गिर रहा है। पोखरे का पानी नाले में गिराए जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। मामले की जानकारी मिलने पर मंगलवार को सदर एसडीओ नीतीश कुमार, सीओ राजन कुमार, राजस्व पदाधिकारी अखिलेश राम तथा नगर पंचायत पदाधिकारी किशोर कुणाल ने विवादित स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने फिलहाल मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

कोपा में चोरी के जेवर के साथ तीन गिरफ्तार कोपा। कोपा थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में एक सप्ताह पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चोरी के आभूषण के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। कोपा थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में गृहस्वामिनी सरिता देवी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तार युवकों की पहचान चैनपुर गांव निवासी रामनाथ मांझी के पुत्र विकेश कुमार मांझी, सुनील मांझी के पुत्र मुन्ना कुमार मांझी और रोहित मांझी के पुत्र मुन्ना कुमार मांझी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों युवकों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनकी निशानदेही पर चोरी के आभूषण व अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।