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Chapra News: जानलेवा हमला मामले में फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: बनियापुर, एक प्रतिनिधि। सहाजितपुर थाना क्षेत्र के पिपरा बिनटोली गांव में जानलेवा हमला मामले में फरार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने इश्तेहार तामील किया। पुलिस ने अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। साथ ही, भूमि विवाद व एससी-एसटी एक्ट में भी दो आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं।

Chapra News: जानलेवा हमला मामले में फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

Chapra News: बनियापुर, एक प्रतिनिधि। सहाजितपुर थाना क्षेत्र के पिपरा बिनटोली गांव में जानलेवा हमला मामले में फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार तामील किया।

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भूमि विवाद व गिरफ्तारी

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार तामील किया।
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