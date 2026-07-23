Chapra News: नगर विकास विभाग के निर्देशों की नगर प्रशासन ने की अनदेखी

Chapra News: नगर विकास विभाग के निर्देशों के बावजूद, छपरा नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और प्रतिभागियों को पुरस्कार देना था। निर्धारित तिथि 20 जुलाई तक आयोजन न होने से अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।

Chapra News: निगम ने नहीं कराई पीएम आवास योजना की प्रतियोगिताएं 20 जुलाई तक निबंध, पेंटिंग व क्विज प्रतियोगिता कराने का था निर्देश 25 जुलाई तक विजेताओं का भेजा जाना था विभाग को विवरण छपरा, एक संवाददाता। नगर विकास व आवास departamento के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद छपरा नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आयोजित की जाने वाली निबंध लेखन, चित्रकला पेंटिंग, प्रश्नोत्तरी,क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं कराया गया।

निर्देशों का पालन नहीं हुआ विभाग की ओर से स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर जनजागरूकता बढ़ाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सभी नगर निगम, नगर पंचायतों को 20 जुलाई तक इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्देश दिया गया था लेकिन नगर प्रशासन स्तर पर इसका पालन नहीं हो सका। नगर विकास एवं आवास विभाग के परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भारत सरकार के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र के आलोक में सभी नगर निकायों को स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों, उनके परिजनों, छात्र-छात्राओं, युवाओं व आम नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका।

प्रतियोगिताओं के आयोजन की अनुमति निर्देश में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही विजेताओं को नकद पुरस्कार, प्रमाण-पत्र, ट्रॉफी अथवा स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित करने का प्रावधान भी किया गया था। विभाग ने पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, शैक्षणिक संस्थानों व सामुदायिक बैठकों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया था। सभी नगर निकायों को निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के कम-से-कम एक-एक विजेता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ 25 जुलाई तक विभागीय ई-मेल पर भेजने का निर्देश दिया गया था ताकि देशभर से चयनित शीर्ष 30 प्रतिभागियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह का साक्षी बनने का अवसर भी मिल सके। प्रतियोगिताओं के आयोजन का पूरा खर्च प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आईईसी मद के क्षमता-वर्द्धन मद से वहन किया जाना था। इसके बावजूद निर्धारित तिथि 20 जुलाई तक छपरा नगर निगम में प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होने से विभागीय निर्देशों के अनुपालन पर सवाल खड़े हो गए हैं।