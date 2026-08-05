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Chapra News: जलालपुर की प्रत्येक पंचायत में लगाए जाएंगे 12 यूनिट पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: जलालपुर में जीरामजी योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधे लगाए जाएंगे। प्रोग्राम अफसर सरिता कुमारी ने बताया कि सोमवार से पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुल 39,200 पौधे पूरे प्रखंड में लगाए जाएंगे। साथ ही, पुलिस ने एक फरार शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Chapra News: जलालपुर की प्रत्येक पंचायत में लगाए जाएंगे 12 यूनिट पौधे

Chapra News: जलालपुर, एक प्रतिनिधि। प्रखंड की प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधे जीरामजी योजना के तहत लगाए जाएंगे। इस संबंध में प्रोग्राम अफसर सरिता कुमारी ने बताया कि सोमवार को प्रत्येक पंचायत में दो दो यूनिट पौधे लगा कर पौधारोपण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मालूम हो प्रखंड में कुल 14 पंचायतें है जिनमें प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधे लगाए जाने है। एक यूनिट में दो सौ पौधे लगाए जाते हैं। इस तरह 39,200 पौधे पूरे प्रखंड में लगाए जाएंगे। शराब का फरार धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जलालपुर। स्थानीय पुलिस ने शराब बरामदगी के मामले में फरार चल रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया।

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गिरफ्तार धंधेबाज दाउदपुर थाना क्षेत्र के मैरवा गांव का निवासी आकाश कुमार बताया गया है। पुलिस ने बताया कि दो महीने पहले शराब बरामद की गई थी जिसमें वह फरार चल रहा था।

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