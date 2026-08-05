Chapra News: जलालपुर की प्रत्येक पंचायत में लगाए जाएंगे 12 यूनिट पौधे
Chapra News: जलालपुर में जीरामजी योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधे लगाए जाएंगे। प्रोग्राम अफसर सरिता कुमारी ने बताया कि सोमवार से पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुल 39,200 पौधे पूरे प्रखंड में लगाए जाएंगे। साथ ही, पुलिस ने एक फरार शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
Chapra News: जलालपुर, एक प्रतिनिधि। प्रखंड की प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधे जीरामजी योजना के तहत लगाए जाएंगे। इस संबंध में प्रोग्राम अफसर सरिता कुमारी ने बताया कि सोमवार को प्रत्येक पंचायत में दो दो यूनिट पौधे लगा कर पौधारोपण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। मालूम हो प्रखंड में कुल 14 पंचायतें है जिनमें प्रत्येक पंचायत में 12 यूनिट पौधे लगाए जाने है। एक यूनिट में दो सौ पौधे लगाए जाते हैं। इस तरह 39,200 पौधे पूरे प्रखंड में लगाए जाएंगे। शराब का फरार धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जलालपुर। स्थानीय पुलिस ने शराब बरामदगी के मामले में फरार चल रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया।
गिरफ्तार धंधेबाज दाउदपुर थाना क्षेत्र के मैरवा गांव का निवासी आकाश कुमार बताया गया है। पुलिस ने बताया कि दो महीने पहले शराब बरामद की गई थी जिसमें वह फरार चल रहा था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।