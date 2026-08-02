Chapra News: सड़क पर जलजमाव से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी, समाधान की मांग
Chapra News: एकमा। परसा उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या छह एवं सात में जलजमाव की समस्या से गांववाले परेशान हैं। वर्षों से गंदा पानी जमा रहने से राहगीरों और विद्यार्थियों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की है।
Chapra News: एकमा। प्रखंड की परसा उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या छह एवं सात में ग्राम कचहरी के सामने सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में पानी जमा रहने और बरसात के दौरान उसके ओवरफ्लो होने से सड़क पर वर्षों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है। इससे राहगीरों, वाहन चालकों और ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
निवासियों की चिंताएँ
ग्रामीणों का कहना है कि करीब दस वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब तक समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। ग्रामीण योगेश तिवारी, रविन्द्र कुमार, मधुसूदन भगत, राजेश बारी, रामप्रांत राय, भीम यादव व अभिषेक यादव ने बताया कि सड़क पर हमेशा गंदा पानी जमा रहने से स्कूली बच्चों को प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर विद्यालय जाना पड़ता है। इससे फिसलकर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। वहीं गंदे पानी में मच्छरों के पनपने से डेंगू, मलेरिया, टायफाइड सहित अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।
प्रतिनिधियों से शिकायत
ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने सड़क किनारे जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर स्थायी समाधान की मांग की है।
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