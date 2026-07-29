Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chapra News: लेजुआर पैक्स चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

Chapra News: दाउदपुर (मांझी) में लेजुआर पंचायत के मतदान केंद्रों पर बुधवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ। करीब 44 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्रों पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती रही, और मतगणना शाम को शुरू होगी। एकमा में जिला स्तरीय वनदेवी पूजा महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा हुई।

Chapra News: लेजुआर पैक्स चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण

Chapra News: चार मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाता जुटे दाउदपुर (मांझी)। मांझी प्रखंड की लेजुआर पंचायत में बुधवार को पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति सदस्य पद के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया।

ये भी पढ़ें:Chapra News: लेजुआर पैक्स चुनाव आज, 2404 मतदाता करेंगे मतदान

मतदाता एवं मतदान का आंकड़ा

राजकीय मध्य विद्यालय, लेजुआर में बनाए गए चार मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। राजस्व पदाधिकारी सह दंडाधिकारी रोजी कुमारी ने बताया कि कुल 2404 मतदाताओं में से करीब 44 प्रतिशत यानी लगभग 1057 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के तीन तथा सदस्य पद के 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया। सदस्य पद का एक प्रत्याशी पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती रही। डीसीएलआर आलोक राज, बीडीओ उपेंद्र दास, दाउदपुर थानाध्यक्ष निर्भय कुमार तथा अपर थानाध्यक्ष बिपुल कुमार पूरे समय मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियां कड़ी सुरक्षा के बीच मांझी प्रखंड मुख्यालय पहुंचाई गईं, जहां शाम से मतगणना शुरू होगी।

वनदेवी पूजा महोत्सव की तैयारियाँ

एकमा के भुइली में होगा जिला स्तरीय वनदेवी पूजा महोत्सव एकमा। एकमा नगर पंचायत के वार्ड संख्या-01 स्थित भुइली में 23 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय बनदेवी पूजा महोत्सव की तैयारियों को लेकर बुधवार को भरहोपुर में शिक्षक हरिहर साह के आवास पर आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विजय कुमार साह ने की। इस दौरान महोत्सव को भव्य एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आयोजन की जिम्मेदारियां सदस्यों के बीच बांटी गईं। बैठक में अध्यक्ष ने बताया कि महोत्सव में जिले के सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में महिला-पुरुष श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। श्रद्धालुओं के स्वागत, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि महोत्सव के दौरान पारंपरिक गोंडी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। बैठक में प्रदेश महासचिव विजय कुमार गोंड़, अध्यक्ष बिरप्रकाश साह, सचिव बिनोद कुमार, अखिलेश कुमार, हरिहर साह, चन्दीप साह, सुरेश साह, धनपत साह, सवलिया साह, वैद्यनाथ साह, रामबाबू साह, मोसाफिर साह, सुरेंद्र साह, राजनारायण साह, ललन साह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

मामला दर्ज

मारपीट कर जख्मी किया मकेर । थाना क्षेत्र की बाघा कोल पंचायत के खलपुरा गांव के विनोद साह के पुत्र चंदन कुमार ने अपने ही गांव के सुनील गिरि सहित पांच लोगों पर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना सत्रह जुलाई की रात की बात बताई जाती‌ हैं। पुलिस मामले की‌ छानबीन कर रही है।

सामान्य प्रश्न

दाउदपुर में मतदान कब हुआ?
दाउदपुर (मांझी) में मतदान बुधवार को हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chapra Latest News Chapra News Election

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।