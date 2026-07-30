Chapra News: राशन कार्ड और बदहाल बिजली व्यवस्था पर बिफरे जनप्रतिनिधि

Chapra News: पंचायत समिति की बैठक में नल-जल योजना भी घेरे मेंगुरुवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में राशन कार्ड, जर्जर बिजली व्यवस्था और नल-जल योजना की बदहाली प्रमुख मुद्दे रहे। जनप्रतिनिधियों ने गरीबों के राशन...

Chapra News: पंचायत समिति की बैठक में नल-जल योजना भी घेरे में राशन कार्ड आवेदनों की रसीद नहीं मिलने और नाम कटने का मुद्दा छाया तीन विभागों के अधिकारी अनुपस्थित, पंचायत समिति ने पारित किया निंदा प्रस्ताव तरैया, एक संवाददाता। प्रखंड कार्यालय स्थित किसान भवन में गुरुवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक में राशन कार्ड, जर्जर बिजली व्यवस्था और नल-जल योजना की बदहाली प्रमुख मुद्दे रहे। जनप्रतिनिधियों ने गरीबों के राशन कार्ड से नाम कटने, आवेदन की रसीद नहीं मिलने, जर्जर बिजली तारों से हो रही परेशानी तथा नल-जल योजना के विफल रहने का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया।

अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी वहीं स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदन ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। प्रमुख प्रीति कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सोलहवें वित्त आयोग के तहत योजनाओं के चयन पर भी विचार-विमर्श किया गया। माधोपुर पंचायत के मुखिया सुशील कुमार सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब परिवारों का नाम राशन कार्ड से कट गया है। उन्होंने पात्र लाभुकों का नाम पुनः जोड़ने तथा राशन कार्ड से जुड़े कार्यों में डीलरों की भूमिका पर रोक लगाने की मांग एमओ से की। मुखिया बिनोद कुमार सिंह एवं ओमप्रकाश राम ने शिविरों में राशन कार्ड आवेदन जमा करने के बावजूद आवेदकों को प्राप्ति रसीद नहीं दिए जाने का मामला उठाया। वहीं मुखिया जयश्री देवी ने जाति एवं आय प्रमाण पत्र के अभाव में भी राशन कार्ड आवेदन स्वीकार करने की मांग रखी, ताकि पात्र परिवार वंचित न रहें।

बिजली और नल-जल योजना पर उठे सवाल मुखिया नंदकिशोर साह एवं मुखिया प्रतिनिधि सह पूर्व मुखिया बीरबहादुर राय ने लौवा, पिपरा और चंचलिया गांवों में जर्जर एवं लटकते बिजली तारों को शीघ्र बदलने की मांग विद्युत विभाग के जेई से की। मुखिया अमित कुमार सिंह तथा बीडीसी सदस्य मंजू देवी ने कहा कि कई पंचायतों में करीब 70 प्रतिशत घरों तक नल-जल योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड में नल-जल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए इसे लगभग फ्लॉप बताया। बैठक में एमओ काजल तिवारी, विद्युत विभाग के जेई पंकज कुमार तथा पीएचईडी के जेई ने संबंधित मुद्दों पर विभागीय पक्ष रखा और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

बैठक में विभागों की अनुपस्थिति अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी बैठक में स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताई। मुखियाओं एवं पंचायत समिति सदस्यों ने सर्वसम्मति से तीनों विभागों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। बैठक में बीडीओ विभु विवेक, पीओ सुजीत कुमार सिंह, सीडीपीओ सुधा कुमारी, विद्युत जेई पंकज कुमार, बीडीसी सदस्य पूनम देवी, जीरा देवी, रजिया खातून, अरुण सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।