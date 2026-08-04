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Chapra News: सेवा स्थायीकरण समेत तीन सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छठे दिन भी जारी रही निकाय कर्मियों की हड़तालन पर तीन सूत्री मांगों के समर्थन में निकाय कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा। सारण प्रमंडल के अध्यक्ष सियाराम सिंह ने कहा कि छपरा नगर निगम...

Chapra News: सेवा स्थायीकरण समेत तीन सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

Chapra News: छठे दिन भी जारी रही निकाय कर्मियों की हड़ताल फोटो:1 मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर शहर के सड़कों पर बैनर तले प्रदर्शन करते सफाई कर्मी छपरा, एक संवाददाता। बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के संयुक्त आह्वान पर तीन सूत्री मांगों के समर्थन में निकाय कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा।

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प्रदर्शन की गतिविधियां

सारण प्रमंडल के अध्यक्ष सियाराम सिंह ने कहा कि छपरा नगर निगम के अलावा सारण जिले के नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के दैनिक कर्मियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया। छपरा नगर निगम के दैनिक कर्मियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर मार्च निकालते हुए अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दैनिक कर्मियों की सेवा स्थायी करने, ठेका प्रथा समाप्त करने तथा एसीपी एवं एमएसीपी का लाभ दिए जाने की मांग दोहराई। आंदोलनकारियों ने नगर निकायों में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे सफाई अभियान का विरोध भी किया।

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प्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी

प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने अपनी मांगों की अनदेखी किए जाने पर जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने छपरा के सांसद, विधायक तथा बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तबतक आंदोलन जारी रहेगा।

शोक व्यक्त करना

सभा के अंत में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। आंदोलन में शामिल सभी कर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत अधिकारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा घटना की निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने कहा कि यदि सरकार जल्द ही तीनों मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार एवं संबंधित प्रशासन की होगी.

सामान्य प्रश्न

निकाय कर्मियों की हड़ताल कब से जारी है?
निकाय कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही।
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