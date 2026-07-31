Chapra News: शहर में सब्जी विक्रेता की चाकू मारकर हत्या, पत्नी पर हत्या का आरोप

Chapra News: शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के सलापतगंज मोहल्ले की घटना कुछ समय से दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था सोनू छपरा, हमारे संवाददाता। शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के सलापतगंज मोहल्ले में किराये के मकान में रह रहे 35 वर्षीय सब्जी विक्रेता मोहम्मद सोनू खान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सोनू बुधवार को चाकू से जख्मी हो गया था जिसकी गुरुवार को मौत हो गईं ।

सोनू का अपनी पत्नी से विवाद था। उसकी मां ने उसकी पत्नी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां दिल्ली में रहती हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद छपरा पहुंचीं। उन्होंने भगवान बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी बहू शकीला खातून को नामजद अभियुक्त बनाया है। इधर, भगवान बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसे फीडर बाजार स्थित पैतृक आवास ले जाया गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मोहम्मद सोनू खान मूल रूप से स्थानीय थाना क्षेत्र के फीडर बाजार के निवासी थे। वह पिछले कुछ समय से अपनी दूसरी पत्नी शकीला खातून के साथ सलापतगंज में किराये के मकान में रहकर सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने की बात सामने आई है। इसी बिंदु को आधार बनाकर पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। मृतक की मां ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि शकीला अक्सर उनके बेटे के साथ मारपीट करती थी और उसी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोहम्मद सोनू खान का वैवाहिक जीवन काफी विवादों से घिरा रहा। चर्चा है कि उन्होंने एक से ज्यादा शादी की थी। कुछ लोगों का कहना है कि पहली पत्नी की मौत के बाद उसने शकीला खातून से विवाह किया था। हालांकि, पुलिस ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और पूरे पारिवारिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि दोनों वैवाहिक संबंधों से पुत्र और पुत्री भी हैं। भगवान बाजार थानाध्यक्ष रणधीर कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। आवश्यक होने पर तकनीकी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों की भी जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के वास्तविक कारण और आरोपी की भूमिका के संबंध में अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा।