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Chapra News: लगातार बारिश से धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, किसानों के चेहरे खिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: मांझी प्रखंड की मदनसाठ पंचायत में धान की रोपनी तेजी से हो रही है। लगातार बारिश से किसानों को राहत मिली है, जिससे खेती का काम बढ़ गया है। गांवों में महिलाएं मेहनत कर रही हैं और फसलों की अच्छी उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञ भी संतुलित उर्वरकों के उपयोग की सलाह दे रहे हैं।

Chapra News: लगातार बारिश से धान रोपनी ने पकड़ी रफ्तार, किसानों के चेहरे खिले

Chapra News: 9 मांझी प्रखंड की मदनसाठ पंचायत के कबीरपार बधार में गुरुवार को धान की रोपनी करती महिला मजदूर दाउदपुर (मांझी)। मानसून की सक्रियता और पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने मांझी व एकमा प्रखंड के किसानों को बड़ी राहत दी है। खेतों में पर्याप्त पानी जमा होने के साथ ही धान की रोपनी तेज हो गई है। गांवों के बधारों में सुबह से शाम तक किसान और महिला मजदूर रोपनी में जुटे हैं, जिससे पूरे ग्रामीण इलाके में खेती-किसानी की रौनक लौट आई है। दाउदपुर, जैतपुर, मदनसाठ, कबीरपुर, कोहड़ा, माड़ीपुर, नंदपुर, मरहा, ताजपुर, गोबरही और भलुआ समेत आसपास के गांवों के खेत इन दिनों हरियाली से गुलजार हैं। कतारबद्ध होकर धान की रोपनी करती महिलाओं की मेहनत ग्रामीण जीवन की जीवंत तस्वीर पेश कर रही है।

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महिलाओं की मेहनत

ट्रैक्टर से जुताई के बाद तैयार खेतों में रोपनी का कार्य तेजी से चल रहा है। किसानों ने बताया कि आषाढ़ के शुरुआती दिनों में बारिश नहीं होने से खेती प्रभावित होने की आशंका थी, लेकिन समय पर हुई वर्षा ने हालात बदल दिए हैं। अब डीजल पंप से सिंचाई की जरूरत काफी कम हो गई है, जिससे खेती की लागत में भी कमी आई है। पर्याप्त नमी मिलने से धान की फसल अच्छी होने की उम्मीद बढ़ गई है।

कृषि विशेषज्ञ की सलाह

कृषि विज्ञान केंद्र, मांझी के वरीय वैज्ञानिक व प्रधान डॉ. संजय कुमार राय ने बताया कि वर्तमान मौसम धान की रोपनी के लिए अनुकूल है। उन्होंने किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने, खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखने और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की सलाह दी, ताकि बेहतर उत्पादन के साथ किसानों की आय भी बढ़ सके.

प्रश्नावली

धान की रोपनी कब तेज हुई?
धान की रोपनी मानसून की सक्रियता और लगातार बारिश के कारण तेज हुई।
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