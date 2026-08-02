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Chapra News: जदयू के जिला सचिव बने मोहित सिन्हा, कार्यकर्ताओं में खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छपरा। नगरपंचायत रिविलगंज के निवासी मोहित सिन्हा को जनता जदयू का जिला सचिव बनाया गया है। उन्होंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहने का आभार व्यक्त किया और पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली। साथ ही, चेहल्लुम के मद्देनजर इसुआपुर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

Chapra News: जदयू के जिला सचिव बने मोहित सिन्हा, कार्यकर्ताओं में खुशी

Chapra News: छपरा। नगरपंचायत रिविलगंज क्षेत्र के रिविलगंज बाजार निवासी व क्लियर दृष्टि आई केयर के डायरेक्टर मोहित सिन्हा को जनता जदयू का जिला सचिव बनाया गया है।मोहित सिन्हा को सारण जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह "विकल" ने मनोनीत किया है। मोहित को जदयू को मजबूत करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।जिला सचिव बनाए जाने पर मोहित सिन्हा ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व व जिला नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।उन्होंने कहा कि वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूति प्रदान करने के लिए काम करेंगे।वही सचिव मोहित सिन्हा के बनने पर प्रदेश सचिव अ०पि० मनोज महतो,जदयू युवा अध्यक्ष सारण, रिविलगंज प्रखंड अध्यक्ष जदयू पवन सिंह,तारकेश्वर सिंह,नगर अध्यक्ष जदयू चीकू सिंह,प्रभात कुमार,हरेंद्र शर्मा,संदीप प्रसाद गुड्डू,सादाम हुसैन,संदीप पटेल,अमित प्रसाद,महेंद्र प्रसाद,कुणाल मणि सिन्हा,नगर अध्यक्ष भाजपा सतेंद्र शर्मा,अनुरंजन प्रसाद,पूर्व जिलाध्यक्ष रमेंद्र प्रसाद,रमेंद्र प्रसाद ,सुरेश चौहान आदि लोगों ने मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी。

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शांति समिति की बैठक

चेहल्लुम के मद्देनजर शांति समिति की बैठक इसुआपुर, एक संवाददाता। चेहल्लुम के मद्देनजर रविवार को इसुआपुर थाना परिसर में थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर मौजूद प्रखण्ड के दर्जनों गणमान्य लोगों से थानाध्यक्ष ने शांतिपूर्ण,आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चेहल्लुम का त्यौहार मनाने की अपील की। बैठक में एसआई संजय शर्मा,रत्नेश्वर प्रसाद,जिला पार्षद छविनाथ सिंह, पूर्व जिला पार्षद गीता सागर राम,मुखिया प्रतिनिधि देवेन्द्र सिंह, अजमल रहमानी, पूर्व मुखिया राजकिशोर सिंह, बीगन मांझी,सरपंच ललन बैठा,विजय सिंह, अमरनाथ प्रसाद,अनवर हुसैन, एमडी वारिस,श्याम प्रसाद,गुड्डू सिंह कुशवाहा, ढोलन सिंह,विश्वनाथ राय, हरे राम राम, मदन सिंह, गुड्डू अंसारी,सगीर आलम,डॉ अहमद,रामबाबू राय,अशोक सिंह, बद्रीनारायण सिंह, कपिल देव राम, शिक्षक सुरेंद्र राम शिक्षक सहित दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे。

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महर्षि दधीचि जन्मोत्सव

महर्षि दधीचि आश्रम में 4 सितंबर से श्रीकृष्ण व 19 को दधीचि जन्मोत्सव छपरा, एक संवाददाता। महर्षि दधीचि आश्रम, उमानाथ मंदिर परिसर में आयोजित आमसभा में निर्णय लिया गया कि 4 से 8 सितंबर तक श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर पांच दिवसीय झूलनोत्सव मनाया जाएगा जिसमें मथुरा-वृंदावन के कलाकार रासलीला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं 19 सितंबर को महर्षि दधीचि जन्मोत्सव धूमधाम से आयोजित होगा। संयोजक अरुण पुरोहित ने बताया कि जयपुर से महर्षि दधीचि की प्रतिमा आ चुकी है और 10 लाख रुपये की लागत से भव्य मंदिर निर्माण शुरू होगा। बैठक की अध्यक्षता मदन मोहन सिंह ने की जिसमें विभिन्न पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

मोहित सिन्हा को किस पार्टी का जिला सचिव बनाया गया है?
मोहित सिन्हा को जनता जदयू का जिला सचिव बनाया गया है।
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