Chapra News: मढ़ौरा में रफी की पुण्यतिथि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आज

Chapra News: मढ़ौरा। एक संवाददातामारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम मढ़ौरा हाई स्कूल के सभागार में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार अपने गीतों के माध्यम से रफी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित...

Chapra News: मढ़ौरा। एक संवाददाता गीतांजलि सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में 31 जुलाई को प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा।

समारोह की तैयारी कार्यक्रम मढ़ौरा हाई स्कूल के सभागार में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार अपने गीतों के माध्यम से रफी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गीतांजलि सांस्कृतिक मंच के सचिव जेपी सिंह ने बताया कि समारोह में टुनटुन प्रसाद, रामबाबू सोनी, पूर्व मुखिया वीरेंद्र राय,विनय सिंह,एन अहमद समेत कई चर्चित स्थानीय कलाकार मोहम्मद रफी के लोकप्रिय गीत प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में नगर की मुख्य पार्षद रुबी सिंह, जिला पार्षद मीणा अरुण सहित कई गणमान्य अतिथि भी शामिल होंगे। आयोजन को लेकर मंच की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ का आह्वान काली पट्टी बांधकर ड्यूटी पर रहे इसुआपुर बीडीओ इसुआपुर, एक संवाददाता। सारण में विधि-व्यवस्था ड्यूटी के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के दो अधिकारियों पर हुए हमले के विरोध में बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर इसुआपुर के बीडीओ इंजीनियर सत्यम सिंह ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन काली पट्टी बांधकर कार्य किया। सांकेतिक विरोध के बावजूद प्रखंड कार्यालय में सरकारी कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा। बीडीओ ने बताया कि संघ ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और ग्रामीण विकास अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वे निर्भय होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

डायरिया जागरूकता का अभियान डायरिया जागरूकता को लेकर होगा नुक्कड़ नाटक छपरा, एक संवाददाता। डायरिया की रोकथाम एवं वृद्धजनों के कल्याण को लेकर जगदाता बाल वृद्ध सेवा फाउंडेशन (आदर्श वृद्ध आश्रम) की ओर से अगले माह से निःशुल्क एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर तथा जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सोनपुर प्रखंड के डुमरी स्थित आदर्श वृद्ध आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्था के संचालक राजेश कुमार पाण्डेय, ममता पाण्डेय, सचिव रंजना भारद्वाज, सहयोगी सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, सामुदायिक विकास समिति छपरा के सचिव व महिला बाल विकास सोसाइटी की संचालिका रागिनी कुमारी व अन्य थे।