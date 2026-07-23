Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chapra News: मशरक में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गयी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

Chapra News: मशरक में इस्कॉन की देखरेख में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने रथ को खींचने के लिए उत्साह से भाग लिया। यात्रा में पूजा-अर्चना के साथ छप्पन भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। यह आयोजन स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का कारण बना।

Chapra News: मशरक में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गयी

Chapra News: रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ फोटो- 17- मशरक में इस्कॉन की देखरेख में गुरुवार को भव्य भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा नगर भ्रमण में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ मशरक, एक संवाददाता।

ये भी पढ़ें:Nawada News: शहर में निकली श्री जगन्नाथ रथयात्रा, भक्तिभाव से रहे सराबोर श्रद्धालु

इस्कॉन मंदिर

मशरक मे गुरुवार को दोपहर भव्य तरीके से इस्कॉन मंदिर के संत की देखरेख में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गयी जिसमें काफी संख्या मे महिला और पुरुष श्रद्धालु भक्तजन शामिल हुए। सबसे पहले रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विधिवत पूजा और आरती की गयी। फिर जय जगन्नाथ के जय घोष पर नारियल फोड़कर रथ को रवाना किया गया। भीड़ इतनी थी कि रथ को खींचने के लिए रस्सा तक पहुंचने की कोशिश करते रहे श्रद्धालु।

ये भी पढ़ें:Balia News: भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में आस्था और श्रद्धा का संगम

यात्रा का मार्ग

मशरक पुरानी रेलवे शिव मंदिर परिसर से निकाली गयी जगन्नाथ रथ यात्रा मशरक स्टेशन फीडर रोड, सिनेमा रोड, सतिवार तीर, मशरक तख्त गांव, थाना चौक, महावीर चौक, महाराणा प्रताप चौक और गोला रोड होते हुए पूजा स्थल पहुंची। इस दौरान जगह-जगह अल्पाहार और ठंडे पेयजल व शरबत की व्यवस्था श्रद्धालुओ द्वारा की गयी थी। पहले से चिह्नित जगहों पर रथ का ठहराव हुआ जहां श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव से पूजा अर्चना और आरती की गयी। रथ यात्रा से पूर्व भगवान जगन्नाथ की पूजा हुई और छप्पन भोग का प्रसाद चढाया गया। मशरक में पहली बार इस्कॉन परिवार के सौजन्य से निकाली गयी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर आसपास के लोगों मे काफी उत्साह देखा गया।

सम्मिलित लोग

संत धीरज दशरथ दास के नेतृत्व मे निकाली गयी रथ यात्रा मे प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष भाजपा नेता दुर्गेश कुमार गुप्ता, पूर्व मुखिया छोटा संजय, रंजन कुमार सोनी, गोविंद रस्तोगी, श्याम रस्तोगी,रविन्द्र कुमार, भरत ठाकुर सहित दर्जनो लोग सक्रिय रूप से शामिल हुए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रथ यात्रा का आयोजन कब हुआ?
रथ यात्रा का आयोजन गुरुवार को हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chapra Latest News Chapra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।