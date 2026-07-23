Chapra News: मशरक में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गयी

Chapra News: मशरक में इस्कॉन की देखरेख में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने रथ को खींचने के लिए उत्साह से भाग लिया। यात्रा में पूजा-अर्चना के साथ छप्पन भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। यह आयोजन स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का कारण बना।

Chapra News: रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ फोटो- 17- मशरक में इस्कॉन की देखरेख में गुरुवार को भव्य भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा नगर भ्रमण में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ मशरक, एक संवाददाता।

इस्कॉन मंदिर मशरक मे गुरुवार को दोपहर भव्य तरीके से इस्कॉन मंदिर के संत की देखरेख में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गयी जिसमें काफी संख्या मे महिला और पुरुष श्रद्धालु भक्तजन शामिल हुए। सबसे पहले रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विधिवत पूजा और आरती की गयी। फिर जय जगन्नाथ के जय घोष पर नारियल फोड़कर रथ को रवाना किया गया। भीड़ इतनी थी कि रथ को खींचने के लिए रस्सा तक पहुंचने की कोशिश करते रहे श्रद्धालु।

यात्रा का मार्ग मशरक पुरानी रेलवे शिव मंदिर परिसर से निकाली गयी जगन्नाथ रथ यात्रा मशरक स्टेशन फीडर रोड, सिनेमा रोड, सतिवार तीर, मशरक तख्त गांव, थाना चौक, महावीर चौक, महाराणा प्रताप चौक और गोला रोड होते हुए पूजा स्थल पहुंची। इस दौरान जगह-जगह अल्पाहार और ठंडे पेयजल व शरबत की व्यवस्था श्रद्धालुओ द्वारा की गयी थी। पहले से चिह्नित जगहों पर रथ का ठहराव हुआ जहां श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव से पूजा अर्चना और आरती की गयी। रथ यात्रा से पूर्व भगवान जगन्नाथ की पूजा हुई और छप्पन भोग का प्रसाद चढाया गया। मशरक में पहली बार इस्कॉन परिवार के सौजन्य से निकाली गयी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर आसपास के लोगों मे काफी उत्साह देखा गया।

सम्मिलित लोग संत धीरज दशरथ दास के नेतृत्व मे निकाली गयी रथ यात्रा मे प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष भाजपा नेता दुर्गेश कुमार गुप्ता, पूर्व मुखिया छोटा संजय, रंजन कुमार सोनी, गोविंद रस्तोगी, श्याम रस्तोगी,रविन्द्र कुमार, भरत ठाकुर सहित दर्जनो लोग सक्रिय रूप से शामिल हुए।