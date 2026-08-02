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Chapra News: विद्यार्थियों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: चिरांद के अयोध्या मंदिर परिसर में पौधों का रोपण कल्प लिया। इस अभियान में चिरांद विकास परिषद एवं गंगासमग्र उत्तर बिहार की भी सक्रिय सहभागिता रही। मौके पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव रंजन सिंह ने कहा...

Chapra News: विद्यार्थियों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

Chapra News: चिरांद के अयोध्या मंदिर परिसर में पौधों का रोपण डोरीगंज। एक संवाददाता पर्यावरण संरक्षण मिशन, छपरा के तत्वावधान में रविवार को ऐतिहासिक चिरांद स्थित अयोध्या मंदिर परिसर में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सैकड़ों महोगनी के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मध्य विद्यालय चिरांद के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। इस अभियान में चिरांद विकास परिषद एवं गंगासमग्र उत्तर बिहार की भी सक्रिय सहभागिता रही। मौके पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा केवल पौधे लगाने से नहीं, बल्कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, सूखे एवं गीले कचरे का पृथक्करण तथा स्वच्छ जीवनशैली अपनाने से भी संभव है।

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इंजीनियर अमरेश मिश्रा, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्रभूषण , शिक्षक प्रभू साह, स्वामी दिव्यात्मानंद जी महाराज, मंदिर के पुजारी बबुआ जी महाराज व अन्य ने विचार रखे।

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