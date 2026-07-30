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Chapra News: मनरेगा पीओ ने प्रमुख समेत तीन पर दर्ज कराई प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: मनरेगा पीओ ने प्रमुख समेत तीन पर दर्ज कराई प्राथमिकी रा प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) नंदन कुमार आस्तिक ने प्रखंड प्रमुख नीतू कुमारी, उनके पति मिथिलेश कुमार राय तथा विकास कुमार राय व...

Chapra News: मनरेगा पीओ ने प्रमुख समेत तीन पर दर्ज कराई प्राथमिकी

Chapra News: मनरेगा पीओ ने प्रमुख समेत तीन पर दर्ज कराई प्राथमिकी रंगदारी,सरकारी कार्य मे बाधा,मारपीट व गाली गलौज का लगाया आरोप मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) नंदन कुमार आस्तिक ने प्रखंड प्रमुख नीतू कुमारी, उनके पति मिथिलेश कुमार राय तथा विकास कुमार राय व सुरेंद्र राय के खिलाफ मढ़ौरा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने थाना को लिखित आवेदन दिया है।

आरोपों का विवरण

आवेदन में पीओ ने आरोप लगाया है कि गत 28 जुलाई को दिन में करीब 12 बजे मढ़ौरा प्रमुख नीतू कुमारी के देवर विकास कुमार राय मनरेगा कार्यालय पहुंचे और वहां मौजूद कर्मियों मनीष कुमार एवं अर्जुन कुमार के साथ गाली-गलौज करते हुए रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर दोनों कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई तथा बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों के साथ भी हाथापाई की गई।

लैपटॉप चोरी का मामला

पीओ ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि करीब 14 दिन पूर्व विकास कुमार राय कार्यालय का सरकारी लैपटॉप उठाकर ले गए थे। आवेदन के अनुसार, घटना के दिन पीटीए एवं पीआरएस के साथ बैठक के दौरान आरोपित दोबारा कार्यालय में घुस गए और कर्मचारियों के साथ मारपीट व गाली-गलौज की, जिससे कार्यालय का कामकाज बाधित हो गया।

मुख्य पीओ की सुरक्षा का खतरा

पीओ ने आरोप लगाया है कि पूरी घटना प्रखंड प्रमुख नीतू कुमारी के इशारे पर कराई गई और इससे उन्हें व कार्यालय कर्मियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। मढ़ौरा पीओ ने थानाध्यक्ष से सभी आरोपितों के विरुद्ध रंगदारी मांगने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। थानाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। उधर प्रमुख नीतू देवी ने कहा कि मनरेगा पीओ बाहरी लोगों को अपने साथ रखकर काम करवाते हैं। उनके आरोप निराधार हैं। गलत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। जिस लैपटॉप की बात है वह सरकारी नहीं है।

प्रश्न पूछे जाने वाले विषय

मनरेगा पीओ ने किन-किन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई?
मनरेगा पीओ ने प्रखंड प्रमुख नीतू कुमारी, उनके पति मिथिलेश कुमार राय तथा विकास कुमार राय व सुरेंद्र राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
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