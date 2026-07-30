Chapra News: लेजुआर पैक्स चुनाव में मधु सिंह लगातार दूसरी बार बनीं अध्यक्ष

Chapra News: मांझी (सारण)। मांझी प्रखंड की लेजुआर पंचायत पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर मधु सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। मतगणना के बाद घोषित परिणाम में मधु सिंह को 536 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी शोभा देवी को 349 वोट, जबकि मंजीत कुमार सिंह को 122 वोट प्राप्त हुए। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया। मधु सिंह ने अपनी जीत का श्रेय पंचायत के मतदाताओं के विश्वास और समर्थकों के सहयोग को देते हुए कहा कि वे किसानों के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करेंगी और पैक्स को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करेंगी।