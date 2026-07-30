Chapra News: लेजुआर पैक्स चुनाव में मधु सिंह लगातार दूसरी बार बनीं अध्यक्ष
Chapra News: मांझी प्रखंड की लेजुआर पंचायत में मधु सिंह ने अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। उन्हें 536 वोट मिले जबकि प्रतिद्वंद्वी शोभा देवी को 349 और मंजीत कुमार सिंह को 122 वोट मिले। जीत के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया और मधु ने किसानों के हित में कार्य करने का आश्वासन दिया।
Chapra News: मांझी (सारण)। मांझी प्रखंड की लेजुआर पंचायत पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद पर मधु सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। मतगणना के बाद घोषित परिणाम में मधु सिंह को 536 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी शोभा देवी को 349 वोट, जबकि मंजीत कुमार सिंह को 122 वोट प्राप्त हुए। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया। मधु सिंह ने अपनी जीत का श्रेय पंचायत के मतदाताओं के विश्वास और समर्थकों के सहयोग को देते हुए कहा कि वे किसानों के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करेंगी और पैक्स को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करेंगी।
उक्त मौके पर धर्मेन्द्र सिंह उर्फ काका जी मुखिया , मुन्ना सिंह ,वी सी ओं, शिक्षक दीनेश सिंह के साथ सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे ।
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