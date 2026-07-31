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Chapra News: जलालपुर में नर्तकी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: जलालपुर। स्थानीय पुलिस ने नर्तकी हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मकेर थाना क्षेत्र में चाकू के भय से लूट की घटना हुई। डेरनी में भी चोरी के मामले सामने आए हैं। कोपा में पुलिस ने टेम्पो से 120 लीटर देसी शराब बरामद की।

Chapra News: जलालपुर में नर्तकी हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

Chapra News: जलालपुर। स्थानीय पुलिस ने नर्तकी हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बनियापुर थाना क्षेत्र के सरेया हरदी टोला गांव निवासी शैलेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि जलालपुर थाना में दर्ज हत्या की प्राथमिकी में आरोपी फरार चल रहा था।

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चोरी की घटनाएं

चाकू की नोक पर बाइक व रुपये लूटे, पुलिस जांच में जुटी मकेर। मकेर थाना क्षेत्र के एनएच-722 स्थित फुलवरिया चिमनी के समीप गुरुवार देर रात बदमाशों ने एक युवक से चाकू की नोक पर मोटरसाइकिल और नकदी लूट ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुल्तानगंज निवासी अली हसन के पुत्र फिरोज आलम अपने एक मित्र के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान फुलवरिया चिमनी के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और चाकू का भय दिखाकर उनकी मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो गए। पीड़ित फिरोज आलम ने मकेर थाना में लिखित आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष संग्राम सिंह ने बताया कि मामले में संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा।

डेरनी में चोरी की घटना

डेरनी में नकद, मोबाइल व बकरी की चोरी दरियापुर। डेरनी थाना क्षेत्र के सुतिहार गांव में चोरों ने एक घर से दो हजार रुपये नकद, एक मोबाइल और दरवाजे पर बंधी एक बकरी चोरी कर ली। वहीं, पड़ोसी के दरवाजे से भी तीन बकरियां चुरा लीं। जानकारी के अनुसार, चोर पहले अनुज कुमार के घर में घुसे और नकदी, मोबाइल और बकरी लेकर फरार हो गए। इसके बाद पड़ोसी अमर साह के दरवाजे से भी तीन बकरियां चोरी कर लीं। इस संबंध में अनुज कुमार के फर्दबयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

टेम्पो से शराब बरामदगी

कोपा में टेम्पो से 120 लीटर देसी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार कोपा। कोपा थाना क्षेत्र के पियानो पोखरा के समीप शुक्रवार दोपहर पुलिस ने एक टेम्पो से 120 लीटर देसी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि टेम्पो चालक फरार हो गया। गिरफ्तार युवक की पहचान भगवान बाजार थाना क्षेत्र के मासूमगंज निवासी दरोगा खां के पुत्र शमशाद खां के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह शराब के नशे में भी था。

प्रश्नोत्तर

नर्तकी हत्याकांड के आरोपी की पहचान क्या है?
नर्तकी हत्याकांड के आरोपी की पहचान बनियापुर थाना क्षेत्र के सरेया हरदी टोला गांव निवासी शैलेश सिंह के रूप में हुई है।
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