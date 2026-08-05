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Chapra News: पॉक्सो मामले में आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में स्थानीय पुलिस ने मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी, जो सगुनी गांव का निवासी है, अमनौर में एक रिश्तेदार के घर पर था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने इसकी पुष्टि की है।

Chapra News: पॉक्सो मामले में आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Chapra News: परसा, एक संवाददाता। पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी अमनौर स्थित उसके एक संबंधी के घर से की। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सगुनी गांव निवासी लालबाबू साह के पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस आरोपित की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसके अमनौर में किसी संबंधी के यहां होने की जानकारी मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वहां छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद बुधवार की दोपहर बाद आरोपित को जेल भेज दिया।

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