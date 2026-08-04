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Chapra News: देसी शराब के साथ विक्रेता गिरफ्तार,बाइक जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: रफ्तार बिट्टू कुमार बजहिया गांव का रहने वाला है।सी शराब के साथ एक विक्रेता को गिरफ्तार किया व उसकी बाइक भी जब्त कर ली । गिरफ्तार बिट्टू कुमार बजहिया गांव का रहने वाला है।

Chapra News: देसी शराब के साथ विक्रेता गिरफ्तार,बाइक जब्त

Chapra News: दरियापुर। स्थानीय पुलिस ने अकिलपुर पुल के पास से बीस लीटर देसी शराब के साथ एक विक्रेता को गिरफ्तार किया व उसकी बाइक भी जब्त कर ली । गिरफ्तार बिट्टू कुमार बजहिया गांव का रहने वाला है।

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