Chapra News: देसी शराब के साथ विक्रेता गिरफ्तार,बाइक जब्त
Chapra News: रफ्तार बिट्टू कुमार बजहिया गांव का रहने वाला है।सी शराब के साथ एक विक्रेता को गिरफ्तार किया व उसकी बाइक भी जब्त कर ली । गिरफ्तार बिट्टू कुमार बजहिया गांव का रहने वाला है।
Chapra News: दरियापुर। स्थानीय पुलिस ने अकिलपुर पुल के पास से बीस लीटर देसी शराब के साथ एक विक्रेता को गिरफ्तार किया व उसकी बाइक भी जब्त कर ली । गिरफ्तार बिट्टू कुमार बजहिया गांव का रहने वाला है।
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