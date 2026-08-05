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Chapra News: पंचायत समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल समेत विभिन्न विभागों की प्रगति की हुई समीक्षा योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच...

Chapra News: पंचायत समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा

Chapra News: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल समेत विभिन्न विभागों की प्रगति की हुई समीक्षा जनप्रतिनिधियों ने उठाईं स्थानीय समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश नगरा। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रमुख कार्यालय में बुधवार को प्रमुख मालती देवी एवं उप प्रमुख संजय उपाध्याय की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

बैठक में प्रखंड क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आंगनबाड़ी, राजस्व, पेयजल, स्वच्छता, पंचायत विकास तथा अन्य विभागों से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

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स्थानिय समस्याओं पर चर्चा

साथ ही पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं में आ रही समस्याओं, जनहित से जुड़े मुद्दों तथा विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं स्थानीय समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। इस पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा योजनाओं के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए गए। बैठक में बीडीओ अनुभव कुमार, सीओ अजय राठौर, प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विष्णु कुमार, कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉ. द्वेषचंद्र, तकिया पंचायत के मुखिया शैलेश कुमार यादव, कोरेया पंचायत के मुखिया ललित प्रसाद यादव, जगदीशपुर पंचायत के मुखिया अशोक साह, अफौर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मिथलेश राय, कादीपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार मिश्रा, पंचायत समिति सदस्य नीरज कुमार, शैलेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई?
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आंगनबाड़ी, राजस्व, पेयजल, स्वच्छता, पंचायत विकास तथा अन्य विभागों से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
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