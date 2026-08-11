Chapra News: समाजसेवा को नई दिशा देने का लिया गया संकल्प
Chapra News: लायंस क्लब छपरा सारण, महाराजगंज रघुशांति और लियो क्लब की नई टीम ने समाज सेवा को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ शपथ ली। समारोह में प्रमुख अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। नई टीम के पदाधिकारियों को सरकारी भूमिकाएं सौंपी गईं और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सहायता प्रदान की गई।
Chapra News: सेवा के संकल्प के साथ लायंस क्लब की नई टीम ने संभाली कमान लायंस क्लब छपरा सारण, महाराजगंज रघुशांति व लियो क्लब की नई टीम ने ली शपथ फोटो 14 दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते अतिथि छपरा। समाजसेवा को और व्यापक बनाने व जरूरतमंदों तक सेवा का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ लायंस इंटरनेशनल की स्थानीय इकाइयों लायंस क्लब छपरा सारण, लायंस क्लब महाराजगंज रघुशांति और लियो क्लब छपरा सारण का संयुक्त पदस्थापना समारोह मंगलवार को भव्य रूप से आयोजित किया गया।
सामाजिक सेवा के प्रयास
सामान्य प्रश्न
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