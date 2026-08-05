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Chapra News: बिजली परियोजनाओं की बाधाएं जल्द होंगी दूर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: सारण में ऊर्जा संचरण परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन ने ROW से जुड़ी बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने की कवायद तेज कर दी है। 400 केवी संचरण लाइन समेत विभिन्न विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए।

Chapra News: बिजली परियोजनाओं की बाधाएं जल्द होंगी दूर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

Chapra News: आर.ओ.डब्ल्यू. विवादों के त्वरित समाधान पर जोर बिजली परियोजनाएं समय पर पूरी कराने का निर्देश 400 केवी लाइन समेत बिजली परियोजनाओं की समीक्षा, छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण में बिजली संचरण परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन ने अब आर.ओ.डब्ल्यू. से जुड़ी बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने की कवायद तेज कर दी है।

स्थानीय समस्याएँ

जिले में निर्माणाधीन 400 केवी संचरण लाइन समेत विभिन्न विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं मेंमुआवजा विवाद, स्थानीय विरोध और प्रशासनिक अड़चनों के कारण प्रभावित कार्यों की बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने विस्तार से समीक्षा की। बैठक में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि पुलिस बल और प्रशासनिक समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कर परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराया जाए।

प्रशासनिक सहयोग

समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जिले में संचालित विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत संचरण परियोजनाओं की प्रगति, भूमि संबंधी समस्याओं, आर.ओ.डब्ल्यू. से जुड़े मामलों तथा कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों में निर्माणाधीन विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। समीक्षा के दौरान सबसे पहले परसा प्रखंड में निर्माणाधीन 400 केवी विद्युत संचरण लाइन के 10 स्थानों पर कार्य में आ रही बाधाओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय स्तर पर मुख्य रूप से मुआवजे की मांग को लेकर कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में भूमि का नहीं, बल्कि फसल क्षति का मुआवजा देय होता है और ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप उचित दर पर इसका भुगतान किया जाता है। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को तिथि निर्धारित कर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण कार्य संपन्न कराने का निर्देश दिया।

समस्याओं का समाधान

अमनौर प्रखंड में एक स्थान पर उत्पन्न समस्या के संबंध में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। वहीं मशरक प्रखंड में 17 विभिन्न स्थानों पर कार्य प्रभावित होने की जानकारी मिलने पर मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी को पर्याप्त पुलिस बल की सहायता से चरणबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में छपरा-गोपालगंज बाईपास पर निर्माणाधीन विद्युत संरचनाओं में आ रही बाधाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि सभी समस्याओं का चरणबद्ध निराकरण करते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। इसी प्रकार छपरा-न्यू रघुनाथपुर क्षेत्र के तीन स्थानों पर उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को आपसी समन्वय से त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

चोरी की घटना

हसनपुरा पंचायत सरकार भवन का ताला तोड़कर चोरी # बायोमेट्रिक सिस्टम, कंप्यूटर उपकरण समेत कई सामान और आधार अभिलेख ले उड़े चोर फोटो है मढ़ौरा। एक संवाददाता प्रखंड के हसनपुरा पंचायत सरकार भवन में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर सरकारी कार्यालय को निशाना बनाया। चोर भवन में रखे कंप्यूटर उपकरण, बायोमेट्रिक सिस्टम समेत कई कीमती सामान और आधार से संबंधित अभिलेख चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद पंचायत कर्मियों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक ने मढ़ौरा थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में बताया गया है कि चोरों ने पंचायत सरकार भवन का ताला तोड़कर कार्यालय में रखा पंखा, मॉनिटर, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, यूपीएस, सीपीयू, प्रिंटर, कुर्सी, अलमारी तथा आधार से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख चोरी कर लिए। घटना के बाद कार्यालय का कार्य प्रभावित हो गया है। विशेष रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली चोरी हो जाने के कारण कर्मियों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

जिला प्रशासन ने आर.ओ.डब्ल्यू. से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या निर्देश दिए हैं?
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुलिस बल और प्रशासनिक समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कर परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराया जाए।
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