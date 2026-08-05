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Chapra News: भूमि विवाद में मारपीट, तीन गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: तरैया में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में कुंती देवी, रविकिशन एवं अंजली कुमारी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा, नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पुराने भवन से स्थानांतरित करने की मांग उठाई गई है।

Chapra News: भूमि विवाद में मारपीट, तीन गंभीर रूप से घायल

Chapra News: तरैया । थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटनाओं में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में गलिमापुर की कुंती देवी, भगवानपुर के रविकिशन तथा महुली की अंजली कुमारी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज तरैया रेफरल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने संबंधित मामलों की जांच शुरू कर दी है।

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नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल शिफ्ट करने की मांग

तरैया । तरैया रेफरल अस्पताल परिसर में करीब साढ़े सात करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में अस्पताल को शीघ्र स्थानांतरित करने की मांग तेज हो गई है। प्रमुख प्रतिनिधि धनबीर कुमार सिंह 'बिक्कू' ने इस संबंध में सारण के जिलाधिकारी से अस्पताल को जर्जर भवन से नए भवन में शिफ्ट कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि 25 जुलाई 2026 को नए भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अब तक अस्पताल का संचालन पुराने भवन से ही हो रहा है। अस्पताल प्रभारी डॉ. आलोक बिहारी शरण ने बताया कि नए भवन में अभी कई चिकित्सीय संसाधन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तथा कई उपस्करों का अधिष्ठापन भी शेष है। इसी कारण अस्पताल को स्थानांतरित नहीं किया जा सका है।

पहले चरण में दो पंचायतों में नहीं लगा सहयोग शिविर

तरैया। प्रखंड में सहयोग शिविर के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले चरण में चैनपुर और सरेया रत्नाकर पंचायत में शिविर का आयोजन नहीं हो सका। इससे दोनों पंचायतों के ग्रामीण अपनी समस्याएं दर्ज कराने से वंचित रह गए। चैनपुर की मुखिया जयश्री देवी ने बताया कि पंचायत संख्या-2 होने के बावजूद यहां शिविर नहीं लगाया गया, जबकि अन्य पंचायतों में आयोजन हो चुका है। वहीं सरेया रत्नाकर के पूर्व मुखिया संजीव कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत संख्या-10 को छोड़कर अन्य सभी पंचायतों में शिविर लगाया गया। उन्होंने इसे पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार बताते हुए जल्द शिविर आयोजित करने की मांग की।

FAQs

तरैया में घायल हुए लोग कौन हैं?
तरैया में घायल हुए लोग गलिमापुर की कुंती देवी, भगवानपुर के रविकिशन तथा महुली की अंजली कुमारी हैं।
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