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Chapra News: जमीन पर पिलर लगाने को लेकर विवाद, मारपीट व फायरिंग, पिस्टल का खोखा बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: परसा के गांव परसौना में जमीन पर पिलर लगाने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। मुखिया अवधेश राय ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया, पर विवाद फिर से बढ़ गया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत एकत्रित किए हैं।

Chapra News: जमीन पर पिलर लगाने को लेकर विवाद, मारपीट व फायरिंग, पिस्टल का खोखा बरामद

Chapra News: फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से विभिन्न सैंपल एकत्रित किये परसा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के परसौना गांव में जमीन पर पिलर लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग किए जाने के मामले में दरियापुर के चकजलाल निवासी सह बारवें पंचायत के मुखिया अवधेश राय ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है । आधे दर्जन लोगों को आरोपित किया है।

घटनाक्रम

प्राथमिकी के अनुसार, जमीन पर पिलर लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति शांत कराई। आरोप है कि पुलिस के वहां से लौटने के बाद दोबारा विवाद बढ़ गया। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग सोमवार की शाम हथियार लेकर परसौना पुरानी बाजार स्थित बारवें पंचायत के मुखिया अवधेश राय की दुकान पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। आरोप है कि विवाद के दौरान फायरिंग भी की गई। घटना की सूचना मिलने पर सोमवार की मध्य रात्रि एसएसपी विनीत कुमार, ग्रामीण एसपी संजय कुमार और सोनपुर डीएसपी ज्ञानप्रकाश समेत दर्जनों पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल का एक खोखा बरामद किया है। पुलिस आरोपों की जांच के साथ फायरिंग की परिस्थितियों और घटना में शामिल लोगों की भूमिका का सत्यापन कर रही है। वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए पटना से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से विभिन्न सैंपल एकत्रित कर जांच व सत्यापन के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस आरोपों की जांच के साथ फायरिंग की परिस्थितियों और घटना में शामिल लोगों की भूमिका का सत्यापन कर रही है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से लिए गए नमूनों की जांच के बाद मामले में और तथ्य सामने आने की उम्मीद है।पुलिस के अनुसार मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अन्य मामले

कर्मी के साथ मारपीट की,मशीन का शीशा तोड़ा दरियापुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के मगरपाल नूरन के पास एकलव्य कंपनी के कर्मचारी से युवक ने मारपीट की। साथ ही मशीन के शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि कंपनी का कर्मचारी प्रहलाद कुमार अपनी ड्यूटी में लगा था। इस बीच एक युवक उसके पास पहुंचा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर मशीन का शीशा तोड़ दिया। इस संबंध में कंपनी के वरीय एडमिन मैनेजर राम सिंह चौहान ने युवक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।पुलिस तहकीकात कर रही है।

सामान्य प्रश्न

इस घटना की शुरुआत कैसे हुई?
इस घटना की शुरुआत जमीन पर पिलर लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद से हुई।
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