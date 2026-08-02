Chapra News: भूमि विवाद में चौकीदार से मारपीट, पांच नामजद

Chapra News: तरैया के नेवारी गांव में भूमि विवाद के कारण चौकीदार के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें गंभीर चोटों का आरोप लगाया गया है। आरोपियों ने घायल की पत्नी का मंगलसूत्र भी छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Chapra News: तरैया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के नेवारी गांव में भूमि विवाद को लेकर चौकीदार के साथ हुई मारपीट के मामले में स्थानीय थाने में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल गति राय के बयान पर मनीब राय, राजबलम राय, सोना देवी, अमित कुमार और सविता देवी को आरोपित बनाया गया है। प्राथमिकी में आरोप है कि आरोपितों ने लाठी-डंडे से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया और उनकी पत्नी का मंगलसूत्र भी छीन लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

समाज कल्याण के लिए जीने वाले व्यक्ति अमर हो जाते हैं : प्रिय प्रियदर्शिनी तरैया, एक संवाददाता। उसरी गंगोदाई ब्रह्मस्थान परिसर में आयोजित शिवलिंग प्राण-प्रतिष्ठा सह महायज्ञ के तीसरे दिन शनिवार की रात बनारस से आईं प्रवचनकार प्रिय प्रियदर्शिनी ने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले लोगों की पहचान समय के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि समाज कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने वाले लोग अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने भी लोककल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया, इसलिए वे देवों के देव महादेव कहलाए। इस दौरान शिवलिंग को रथ पर रखकर नगर भ्रमण कराया गया। यज्ञशाला की परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यज्ञ का संचालन संत तपस्वी नारदजी महाराज कर रहे हैं।

पहली सोमवारी पर शिव मंदिरों में पुलिस रहेगी तैनात तरैया, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक को लेकर प्रखंड के प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामजानकी मंदिर, शहनेवाजपुर, पचड़ौर, नारायणपुर, भटौरा, पंचभिंडा, चंदपुरा और नंदनपुर बाजार स्थित शिव मंदिरों में पुलिस बल तैनात रहेगा। थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ असामाजिक तत्वों और मनचलों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

अवैध नर्सिंग होम, क्लीनिक और लैब की होगी जांच तरैया, एक संवाददाता। तरैया, पचड़ौर, उसरी, पोखरेरा, नेवारी, छपिया और महुली बाजार में संचालित निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब की जांच की जाएगी। अस्पताल प्रभारी डॉ. आलोक बिहारी शरण ने बताया कि सिविल सर्जन के निर्देश पर मेडिकल टीम गठित कर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें दो दिनों के भीतर पंजीकरण, लाइसेंस और संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने या दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।