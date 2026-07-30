Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chapra News: मढ़ौरा में युवती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

Chapra News: परिवार ने जताई हत्या की आशंकार से गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि गांव के ही शंभू प्रसाद के पुत्र आकाश कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युवती को बहला-फुसलाकर ले गया है। परिजनों ने आरोप...

Chapra News: मढ़ौरा में युवती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज

Chapra News: परिवार ने जताई हत्या की आशंका मढ़ौरा। मढ़ौरा थाना क्षेत्र से एक युवती के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। इस संबंध में मढ़ौरा खुर्द निवासी हेमंत कुमार के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में हेमंत कुमार ने बताया है कि गत 21 जून 2026 की रात उनकी पुत्री घर में सो रही थी। सुबह करीब चार बजे जब परिजनों की नींद खुली तो वह घर से गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि गांव के ही शंभू प्रसाद के पुत्र आकाश कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युवती को बहला-फुसलाकर ले गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपित युवती की संपत्ति हड़पने तथा गलत नीयत से उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मढ़ौरा में विवाहिता के अपहरण की प्राथमिकी

नकदी व जेवर ले जाने का लगाया आरोप मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा थाना क्षेत्र से एक विवाहिता के कथित अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िता के पति राजेश महतो के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में राजेश महतो ने बताया है कि 25 जुलाई की सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनकी 30 वर्षीय पत्नी घर पर नहीं थी। काफी तलाश के बाद पता चला कि वह थाना क्षेत्र के ही कार्तिक महतो के साथ चली गई है। आरोप है कि जब वह परिजनों के साथ आरोपी के घर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उनकी पत्नी घर में रखे दो लाख रुपये नकद, सोने की बाली तथा अन्य सामान भी अपने साथ ले गई है। मढ़ौरा थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआई चंदन कुमार के नेतृत्व में की जा रही है。

सामान्य प्रश्न

मढ़ौरा में किसके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई है?
मढ़ौरा में एक युवती और एक विवाहिता के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Chapra Latest News Chapra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।