Chapra News: मढ़ौरा में युवती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज

Chapra News: परिवार ने जताई हत्या की आशंका मढ़ौरा। मढ़ौरा थाना क्षेत्र से एक युवती के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। इस संबंध में मढ़ौरा खुर्द निवासी हेमंत कुमार के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में हेमंत कुमार ने बताया है कि गत 21 जून 2026 की रात उनकी पुत्री घर में सो रही थी। सुबह करीब चार बजे जब परिजनों की नींद खुली तो वह घर से गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि गांव के ही शंभू प्रसाद के पुत्र आकाश कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युवती को बहला-फुसलाकर ले गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपित युवती की संपत्ति हड़पने तथा गलत नीयत से उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मढ़ौरा में विवाहिता के अपहरण की प्राथमिकी

नकदी व जेवर ले जाने का लगाया आरोप मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा थाना क्षेत्र से एक विवाहिता के कथित अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़िता के पति राजेश महतो के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी में राजेश महतो ने बताया है कि 25 जुलाई की सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनकी 30 वर्षीय पत्नी घर पर नहीं थी। काफी तलाश के बाद पता चला कि वह थाना क्षेत्र के ही कार्तिक महतो के साथ चली गई है। आरोप है कि जब वह परिजनों के साथ आरोपी के घर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उनकी पत्नी घर में रखे दो लाख रुपये नकद, सोने की बाली तथा अन्य सामान भी अपने साथ ले गई है। मढ़ौरा थाना पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआई चंदन कुमार के नेतृत्व में की जा रही है。