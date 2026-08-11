Chapra News: जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों का विरोध समाप्त, छपरा मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा शुरू

Chapra News: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल छपरा में जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के वेतन भुगतान की समस्या को लेकर विरोध समाप्त हो गया है। कॉलेज प्रशासन और चिकित्सकों के बीच चर्चा के बाद ओपीडी सेवा बहाल हुई। प्रशासन ने एक सप्ताह में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।

Chapra News: एक सप्ताह में समस्याओं के समाधान का मिला आश्वासन वेतन नहीं मिलने से नाराज थे जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक फोटो 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल छपरा, हमारे संवाददाता। छपरा स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की मांगों को लेकर चल रहा विरोध फिलहाल समाप्त हो गया है।

प्रशासन और चिकित्सकों के बीच संवाद कॉलेज प्रशासन और जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के बीच हुई बातचीत के बाद ओपीडी सेवा को दोबारा सुचारू रूप से संचालित करने पर सहमति बनी। चिकित्सकों के विरोध समाप्त करने के निर्णय से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिली है। बताया जाता है कि पिछले कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों में नाराजगी थी।

ओपीडी सेवा पर प्रभाव अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर चिकित्सकों ने विरोध जताते हुए ओपीडी सेवा प्रभावित करने का निर्णय लिया था। इसके कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने लगा था और इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन और जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान चिकित्सकों ने वेतन भुगतान सहित अपनी अन्य समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा।

समस्या का समाधान प्रशासन की ओर से चिकित्सकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया। साथ ही जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। कॉलेज प्रशासन के आश्वासन के बाद जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों ने फिलहाल अपना विरोध समाप्त करने का निर्णय लिया। चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा में योगदान देने पर सहमति जताई, जिसके बाद अस्पताल में मरीजों का इलाज सामान्य रूप से शुरू हो गया। ओपीडी में चिकित्सकों के उपलब्ध रहने से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को भी राहत मिली।

भविष्य में कार्रवाई जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय मांगा गया है। फिलहाल भरोसे के आधार पर विरोध समाप्त किया गया है। चिकित्सकों को उम्मीद है कि निर्धारित समय के भीतर वेतन भुगतान और अन्य समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इधर, विरोध समाप्त होने के बाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था सामान्य पटरी पर लौट आई है। ओपीडी में मरीजों की जांच और उपचार की प्रक्रिया नियमित रूप से संचालित होने लगी है। अब सभी की नजर कॉलेज प्रशासन की ओर से किए गए आश्वासन के अनुसार अगले एक सप्ताह में होने वाली कार्रवाई पर है。