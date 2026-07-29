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Chapra News: खैरा में ज्वेलरी दुकान से लाखों रुपये के गहने चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: खैरा बाजार की न्यू अंजलि अलंकार ज्वेलर्स में चोरों ने लाखों रुपये मूल्य के आभूषण चुरा लिए। चोरों ने पहले मुख्य ताला खोलने का प्रयास किया, फिर शटर को टेढ़ा कर दुकान के अंदर प्रवेश किया। चोरों ने लगभग 2 किलो चांदी, 42 ग्राम सोना और 5000 रुपये नकद चुराए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Chapra News: खैरा में ज्वेलरी दुकान से लाखों रुपये के गहने चोरी

Chapra News: नगरा। खैरा थाना क्षेत्र के खैरा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना के बाद स्थानीय व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार, अफौर गांव निवासी सुग्रीब प्रसाद की न्यू अंजलि अलंकार ज्वेलर्स में मंगलवार की रात चोरों ने पहले मुख्य ताला खोलने का प्रयास किया। ताला नहीं खुलने पर शटर को प्रेशर जैक की मदद से टेढ़ा कर दुकान के अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद चोरों ने गोदरेज का लॉक तोड़कर उसमें रखे करीब दो किलो चांदी के आभूषण, 42 ग्राम सोने के गहने, मरम्मत के लिए रखा 10 ग्राम सोना तथा पांच हजार रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए।

बुधवार सुबह दुकान का शटर क्षतिग्रस्त देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खैरा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर जांच शुरू कर दी है।

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