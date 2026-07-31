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Chapra News: जेपीयू : 11 अगस्त से बीएड द्वितीय वर्ष व इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज पार्ट-थ्री की परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने बीएड द्वितीय वर्ष और आईएफएफ के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है। बीएड का प्रायोगिक परीक्षा 5-6 अगस्त को होगा, जबकि लिखित परीक्षाएं 11 अगस्त से शुरू होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा में मोबाइल फोन लाना प्रतिबंधित रहेगा।

Chapra News: जेपीयू : 11 अगस्त से बीएड द्वितीय वर्ष व इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज पार्ट-थ्री की परीक्षा

Chapra News: परीक्षा कार्यक्रम जारी, बीएड का प्रायोगिक 5-6 अगस्त और आईएफएफ का प्रैक्टिकल 18 अगस्त को होगा छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने बीएड द्वितीय वर्ष (सत्र 2024-26) और टीडीसी पार्ट-थ्री (सत्र 2023-26) के इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज (आईएफएफ) ऑनर्स परीक्षा-2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

परीक्षा तिथियाँ

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक कुमार मिश्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों परीक्षाएं 11 अगस्त से शुरू होंगी। सभी लिखित परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। बीएड के पहले दिन पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट की परीक्षा बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 11 अगस्त को कोर्स-7बी (पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट-भाग-2), 12 अगस्त को कोर्स-8 (नॉलेज एंड करिकुलम), 13 अगस्त को कोर्स-9 (असेसमेंट फॉर लर्निंग), 14 अगस्त को कोर्स-10 (क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल) और 17 अगस्त को कोर्स-11 (ऑप्शनल कोर्स) की परीक्षा होगी।

परीक्षा केंद्र

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि बीएड का प्रायोगिक (ईपीसी-4) संबंधित महाविद्यालयों में 5 व 6 अगस्त को आयोजित कराया जाएगा। टीडीसी पार्ट-थ्री के इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज में 11 अगस्त को पेपर-5 की परीक्षा टीडीसी पार्ट-थ्री के इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज ऑनर्स की लिखित परीक्षा भी 11 अगस्त से शुरू होगी। 11 अगस्त को पेपर-5, 12 अगस्त को पेपर-6, 13 अगस्त को पेपर-7 और 14 अगस्त को जनरल एनवायरनमेंटल स्टडीज (जीईएस) की परीक्षा आयोजित होगी। इस पाठ्यक्रम की लिखित परीक्षा का केंद्र सोशल साइंस ब्लॉक, जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर, छपरा निर्धारित किया गया है। वहीं 18 अगस्त को पेपर-8 (प्रायोगिक परीक्षा) का आयोजन गंगा सिंह कॉलेज, छपरा में किया जाएगा।

परीक्षा दिशा-निर्देश

परीक्षा संबंधी गाइडलाइन भी जारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दौरान सामूहिक कदाचार अथवा वॉकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी परीक्षार्थी के पास मोबाइल फोन पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा। प्राचार्यों को परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश परीक्षा नियंत्रक ने सभी अंगीभूत व संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, संबंधित अधिकारियों और परीक्षा केंद्राधीक्षकों को परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र व आवश्यक दस्तावेज साथ रखने और विश्वविद्यालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

सामान्य प्रश्न

बीएड और आईएफएफ की परीक्षा कब शुरू होगी?
दोनों परीक्षाएं 11 अगस्त से शुरू होंगी।
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