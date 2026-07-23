Chapra News: समारोहपूर्वक मनाई गई बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद जयंती

जयंती समारोह का आयोजन

जलालपुर गांव में पंडित बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती गुरुवार को युवा ब्राह्मण चेतना मंच व ब्राह्मण महासभा द्वारा समारोहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दोनों महान विभूतियों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा की और दोनों विभूतियों के विचारों को अपनाने पर बल दिया। समारोह में श्रीराम जानकी संगीत कला केंद्र के प्राचार्य विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबा दामोदर दास जी महाराज व संचालन मनोज पांडेय ने किया। कार्यक्रम में पं. मधुसूदन दूबे, सामाजिक कार्यकर्ता विवेकानंद तिवारी व कृष्ण कुमार तिवारी, पं. सुरेंद्र ओझा, भाजपा नेता वंशीधर तिवारी, जेपी सेनानी ललनदेव तिवारी, ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वर कुंवर, पूर्व मुखिया मनोज कुमार मिश्र, पूर्व प्राचार्य मंकेश्वर मिश्र द्विज, नीतीश पांडेय, जितेंद्र तिवारी, शिवजी राम व अन्य थे।