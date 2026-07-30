Chapra News: सफाईकर्मी गये हड़ताल पर, सफाई व्यवस्था हुई बेपटरी

नगर निगम कर्मियों की समस्याएँ

बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर अपनी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार से नगर निगम के कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। हड़ताल के पहले दिन छपरा नगर निगम नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सफाई कार्य प्रभावित रहा। संघ के नेता सियाराम सिंह ने कहा कि हड़ताल में स्थायी, दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी के तहत कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। सुबह से ही कर्मियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर विरोध-प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में जनसमर्थन जुटाया। संघ का कहना है कि नगर निगम के कर्मियों की समस्याएं वर्षों से लंबित हैं। स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था, राजस्व संग्रह सहित नागरिक सेवाओं की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को अब तक स्थायी सेवा, उचित वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। संगठन का आरोप है कि कई बार आंदोलन और वार्ता के बावजूद सरकार ने केवल आश्वासन दिया लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। इस दौरान कर्मी वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदाकर्मियों को नियमित करने,ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर संबंधित कर्मियों का वेतन नगर निगम व निकाय द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करने ,तथा समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर नगर निकाय कर्मियों को भी एसीपी,एमएसीपी योजना का लाभ देने की मांग कर रहे थे।संघ ने सभी नगर निकाय कर्मियों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से आम नागरिकों को भी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। - लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड समन्वयक हटाए गए लहलादपुर, एक संवाददाता। लहलादपुर प्रखंड में संचालित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के प्रखंड समन्वयक वसीम खान को उनके पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में लहलादपुर बीडीओ के निर्देश के आलोक में कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वसीम खान जिला संसाधन सेवी सह कार्यवाहक प्रखंड समन्वयक के रूप में कार्यरत थे। उनकी सेवा अवधि का विस्तार नहीं होने के कारण उन्हें उक्त पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। बीडीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) में वापस भेज दिया गया है। फिलहाल प्रखंड में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रखंड समन्वयक की जिम्मेदारी नव पदस्थापित बीसी हरेंद्र सिंह को सौंपी जायेगी।