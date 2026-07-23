Chapra News: रिविलगंज थाना परिसर में नए कार्यालय भवन का उद्घाटन

Chapra News: रिविलगंज थाना परिसर में पूर्व विधायक डॉ. सीएन गुप्ता के निजी कोष से निर्मित कार्यालय व भवन का उद्घाटन किया गया। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों और सड़क निर्माण की जानकारी दी।

Chapra News: फोटो 16 रिविलगंज थाना परिसर में नए भवन का उद्घाटन के दौरान पूर्व विधायक डॉ सी एन गुप्ता और भाजपा के नेता छपरा , हमारे संवाददाता । रिविलगंज थाना परिसर में पूर्व विधायक डॉ. सीएन गुप्ता के निजी कोष से निर्मित कार्यालय व भवन का उद्घाटन गुरुवार को किया गया।

उद्घाटन समारोह इस अवसर पर डॉ. गुप्ता ने शिलापट्ट का अनावरण व फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पूर्व विधायक डॉ. सीएन गुप्ता ने कहा कि विधायक के रूप में अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि रिविलगंज क्षेत्र में दर्जनों छठ घाटों का निर्माण कराया गया, वहीं सभी पंचायतों में सड़क, नाला और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

परियोजनाएँ उन्होंने बताया कि जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताबदियारा से प्रभुनाथ नगर काली स्थान तक और छोटका बैजूटोला से जेपी ट्रस्ट तक लगभग सात करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण का कार्य जारी है। कार्यक्रम में पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश प्रसाद, थाना प्रभारी राजीव कुमार, भाजपा जिला प्रवक्ता राजेश फैशन, प्रखंड भाजपा अध्यक्ष व 20 सूत्री अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सुधीर सिंह, अनुज सिंह, धीरज साह, मुखिया अजीत सिंह, नगर भाजपा अध्यक्ष सतेंद्र शर्मा, अनुरंजन प्रसाद, वार्ड पार्षद जयप्रकाश चौधरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।