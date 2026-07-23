Chapra News: बीडीओ कचरा संग्रहण की दैनिक निगरानी करें

Chapra News: शौचालय निर्माण का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने पर बल आमजन में स्वच्छता का संदेश देने का निर्देश फोटो 18 कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करते डीएम वैभव श्रीवास्तव व डीडीसी लक्ष्मण तिवारी छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण में स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कचरा संग्रहण की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण से संबंधित लाभुकों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन में स्वच्छता का सकारात्मक संदेश जाए और इसके प्रति व्यापक जनजागरूकता बढ़े। जिलाधिकारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता समिति और विशेष प्रकोष्ठ की बैठक में योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में सबसे पहले संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सभी प्रखंडों में कचरा निस्तारण स्थल की पहचान, उसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर सभी बीडीओ और अंचल अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कार्रवाई के बाद प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार की नई व्यवस्था के तहत कचरे के चार स्तरों पर पृथक्करण, अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों की पहचान व पंजीकरण, कचरा निस्तारण स्थलों की साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

पौधरोपण और प्रोत्साहन

साफ-सफाई से जुड़े पंचायत स्तरीय कर्मियों को पौधरोपण कार्य से भी जोड़ने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी होगा और संबंधित कर्मियों को पौधरोपण मद से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। 15वें वित्त आयोग की बंधित निधि से पंचायत स्तर पर स्वच्छता पर्यवेक्षकों और कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान, स्वच्छता किट और ई-रिक्शा व पैडल रिक्शा की मरम्मत के लिए पंचायत विकास योजना में दो लाख रुपये तक की राशि रखने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने महादलित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा पूर्ण शौचालयों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों को भी पूरी तरह क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया। बाजार जैसे सार्वजनिक स्थलों पर इनके संचालन के लिए सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं से सहयोग लेने की दिशा में कार्य करने को कहा गया। ग्राम पंचायतों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से मिली अग्रिम राशि के समायोजन के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को मुखिया को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। जलालपुर प्रखंड की कोपा पंचायत में चल रही गोबरधन योजना में विलंब पर जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने को कहा। बैठक में बेहतर कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों और स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन देकर सम्मानित करने की पहल करने का भी निर्देश दिया गया।