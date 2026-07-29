Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chapra News: सियार के काटने से जख्मी महिला व मासूम की मौत, इलाके में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

Chapra News: पानापुर में सियार के काटने से एक महिला और एक बच्चे की मौत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। 12 जुलाई को सियार ने दो दर्जन लोगों पर हमला किया था। प्रभावित परिवारों ने विशेष चिकित्सा निगरानी की मांग की है, जबकि प्रशासन मामले की जानकारी जुटाने में जुटा है।

Chapra News: सियार के काटने से जख्मी महिला व मासूम की मौत, इलाके में दहशत

Chapra News: पानापुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के कोंध भगवानपुर तथा सीमावर्ती तरैया प्रखंड के चांदपुरा गांव में सियार के काटने से घायल एक महिला और एक मासूम की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद सियार के हमले में घायल हुए अन्य लोगों और उनके परिजनों में भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार, गत 12 जुलाई को एक उग्र सियार ने कोंध भगवानपुर और चांदपुरा गांव में करीब दो दर्जन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। सभी घायलों का इलाज कराया गया था तथा उन्हें एंटी रैबीज वैक्सीन भी लगाई गई थी।

ये भी पढ़ें:Chapra News: भूमि विवाद में मारपीट, दो गंभीर रूप से घायल

घटना की गंभीरता

इसी दौरान सोमवार की रात कोंध भगवानपुर निवासी गेना दास की 36 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी तथा चांदपुरा निवासी जाकिर अली के पांच वर्षीय पुत्र सोहैल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन दोनों को इलाज के लिए पहले छपरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। पटना में इलाज के दौरान मंगलवार की रात प्रभावती देवी की मौत हो गई, जबकि बुधवार की सुबह मासूम सोहैल ने भी दम तोड़ दिया। लगातार दो मौतों के बाद सियार के हमले में घायल अन्य लोगों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से सभी पीड़ितों की विशेष चिकित्सकीय निगरानी और आवश्यक इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं, स्थानीय प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में कितनी मौतें हुई हैं?
इस घटना में एक महिला और एक बच्चे की मौत हुई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chapra Latest News Chapra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।