Chapra News: सियार के काटने से जख्मी महिला व मासूम की मौत, इलाके में दहशत

Chapra News: पानापुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के कोंध भगवानपुर तथा सीमावर्ती तरैया प्रखंड के चांदपुरा गांव में सियार के काटने से घायल एक महिला और एक मासूम की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद सियार के हमले में घायल हुए अन्य लोगों और उनके परिजनों में भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार, गत 12 जुलाई को एक उग्र सियार ने कोंध भगवानपुर और चांदपुरा गांव में करीब दो दर्जन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। सभी घायलों का इलाज कराया गया था तथा उन्हें एंटी रैबीज वैक्सीन भी लगाई गई थी।

घटना की गंभीरता

इसी दौरान सोमवार की रात कोंध भगवानपुर निवासी गेना दास की 36 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी तथा चांदपुरा निवासी जाकिर अली के पांच वर्षीय पुत्र सोहैल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन दोनों को इलाज के लिए पहले छपरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। पटना में इलाज के दौरान मंगलवार की रात प्रभावती देवी की मौत हो गई, जबकि बुधवार की सुबह मासूम सोहैल ने भी दम तोड़ दिया। लगातार दो मौतों के बाद सियार के हमले में घायल अन्य लोगों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से सभी पीड़ितों की विशेष चिकित्सकीय निगरानी और आवश्यक इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं, स्थानीय प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा है।