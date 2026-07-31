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Chapra News: हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह आज , होनहार विद्यार्थियों को मिलेगा मंच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छपरा में 'हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान-2026' का आयोजन शनिवार को होगा। समारोह में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। पंजीकरण सुबह 9:30 बजे से होगा और समारोह सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगा। विशिष्ट अतिथियों में सांसद, विधायक एवं गणमान्य लोग शामिल होंगे।

Chapra News: हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान समारोह आज , होनहार विद्यार्थियों को मिलेगा मंच

Chapra News: 85 फीसदी से अधिक अंक पाने वाले मेधावियों का होगा सम्मान

समारोह का आयोजन

छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हिन्दुस्तान परिवार की ओर से आयोजित 'हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान-2026' का आयोजन शनिवार को भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी, डाक बंगला रोड, छपरा में होगा। समारोह में वर्ष 2026 की मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण सुबह 9:30 बजे से ऑन स्पॉट शुरू होगा, जबकि समारोह का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा。

विशिष्ट अतिथि

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, छपरा विधायक छोटी कुमारी, मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, डिप्टी मेयर रागिनी कुमारी सहित अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। समारोह में जिले के विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। पात्र विद्यार्थी को निर्धारित समय पर पहुंचकर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तभी उनकी भागीदारी होगी।

स्कूलों का योगदान

कार्यक्रम में जुड़े स्कूल के बच्चों की सूची उनके स्कूल से ही उपलब्ध होगी जिसके आधार पर उन्हें सम्मान पत्र दिया जाएगा। इस वर्ष कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता के रूप में डिवाइन इंटरएक्टिव स्कूल, छपरा, प्रायोजक के रूप में राजकीय बाल प्रतियोगिता निकेतन, महमदा, छपरा सह प्रायोजक के रूप में राजेश कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट अशोक विकास मंच, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, चांदमारी, छपरा, शैलफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, रंजय कुमार सिंह, सदस्य, जूडैक्स, रेल मंत्रालय जुड़े हैं। वहीं पार्टनर्स के रूप में हेजलवुड स्कूल, गैलेक्सी रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, जलालपुर, शैलेन्द्र सेंगर, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी किसान मोर्चा, एसबी कोचिंग सेंटर, छपरा, दीपक कुमार सिंह राज्य परिषद सदस्य जदयू, मुकेश कुमार यादव (सोनू) पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी, विजन क्लासेज, छपरा, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, छपरा, संस्कार वैली स्कूल, छपरा, विजार्ड-टेक कंप्यूटर अकादमी, रामाधार सिंह बीएड कॉलेज, सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया, निदेशक सकलधारी आईटीआई, भृगु प्रभा सेंट्रल स्कूल, सुधीर कुमार राय, अध्यक्ष जिला कांग्रेस सारण जिला पूर्वी, जी. डी. पब्लिक स्कूल, द अचीवमेंट पब्लिक स्कूल, मढ़ौरा और छपरा सेंट्रल स्कूल का अहम सहयोग है।

सामान्य प्रश्न

हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान-2026 का कार्यक्रम कब होगा?
यह कार्यक्रम शनिवार को होगा।
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