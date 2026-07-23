Chapra News: क्लीनिक को सील करने की मांग, आयुक्त से शिकायत

Chapra News: गड़खा, एक संवाददाता। चिंतामनगंज स्थित प्रिंस लकवा क्लीनिक को सील करने और उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सारण प्रमंडल के आयुक्त को आवेदन सौंपा गया है। शिकायतकर्ता अनुराग कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं। इसके बाद क्लीनिक को सील करने के लिए कई बार पत्र निर्गत किए गए और इस संबंध में आयुक्त स्तर से भी निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद अब तक क्लीनिक के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदन में कहा गया है कि 22 जुलाई 2026 को जारी पत्रांक 3902 के माध्यम से यह उल्लेख किया गया कि जिला पदाधिकारी के मौखिक निर्देश पर क्लीनिक की सीलिंग की कार्रवाई अगले आदेश तक रोक दी गई है। आवेदनकर्ता का आरोप है कि गंभीर अनियमितताओं के बावजूद अब तक संबंधित क्लीनिक के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।

टीबी मरीजों की पहचान के लिए अभियान

जिले में टीबी मरीजों की पहचान के लिए एआई तकनीक का सहारा, अभियान होगा और प्रभावी छपरा, हमारे संवाददाता। सारण जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की पहचान और जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के इस्तेमाल का निर्णय लिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर एक्टिव केस फाइंडिंग एसीएफ अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके तहत टीबी के लक्षण वाले व हाई रिस्क श्रेणी के लोगों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर अपफ्रंट एनएएटी जांच कराई जाएगी। सिविल सर्जन डॉ. राजकुमार चौधरी ने जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, यक्ष्मा पर्यवेक्षकों एसटीएस/एसटीएलएस और संबंधित अधिकारियों को अभियान को समयबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत लक्ष्य के साथ पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि समय पर पहचान और शीघ्र जांच से मरीजों का इलाज जल्द शुरू होगा तथा संक्रमण की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। अभियान के दौरान घर-घर जाकर लंबे समय से खांसी, बुखार, वजन कम होने जैसे लक्षण वाले लोगों की पहचान की जाएगी। सभी संदिग्ध मरीजों का गुणवत्तापूर्ण बलगम (स्पुटम) सैंपल लेकर सीबीएनएएटी या ट्रूनैट मशीन से जांच कराई जाएगी। साथ ही एआई द्वारा चिन्हित संभावित मरीजों का भी अनिवार्य रूप से अपफ्रंट एनएएटी टेस्ट किया जाएगा।