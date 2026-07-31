Chapra News: सरेया बसंत हाई स्कूल में छात्रों की स्वास्थ्य जांच
Chapra News: तरैया में शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 108 छात्रों की स्वास्थ्य जांच हुई। इसके बाद, तरैया थाना परिसर में 2011 लीटर शराब का विनष्टीकरण हुआ। वाराणसी से आए मानस प्रवचनकर्ता प्रिया प्रियदर्शी ने शिवलिंग प्राण-प्रतिष्ठा सह महायज्ञ में भक्तों को भगवान शिव की आराधना करने का आह्वान किया।
Chapra News: तरैया। प्रखंड के सरेया बसंत उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आलोक बिहारी शरण ने किया। इस दौरान कक्षा 9 व 10 के कुल 108 छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य जांच की गई। आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों के बीच दवाओं का भी वितरण किया गया। शिविर में आयुष चिकित्सक डॉ. युवराज, फार्मासिस्ट अजय कुमार व एएनएम रंजुला कुमारी उपस्थित रहीं।
शराब का विनष्टीकरण
तरैया। तरैया थाना परिसर में शुक्रवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न मामलों में जब्त कुल 2011 लीटर देसी और विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट सह प्रभारी अंचलाधिकारी अजय कुमार तथा थानाध्यक्ष धीरज कुमार के संयुक्त नेतृत्व में संपन्न हुई।
महादेव की आराधना
तरैया। महादेव की शरण में रहने वाले भक्त सदैव सुखी रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। यह बातें वाराणसी से आईं मानस प्रवचनकर्ता प्रिया प्रियदर्शी ने प्रखंड के उसरी गंगोदाई ब्रह्मस्थान परिसर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में आयोजित शिवलिंग प्राण-प्रतिष्ठा सह महायज्ञ के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी महंगी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। वे भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करने का आह्वान किया।
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