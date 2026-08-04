Chapra News: गोदाम का ताला तोड़ लाखों के सामान की चोरी
Chapra News: बनियापुर, एक प्रतिनिधि। की गई है। प्राथमिकिकर्ता धनगरहा गोपालपुर निवासी दिनेश मिश्रा ने दो ज्ञात तथा आधा दर्जन अज्ञात लोगों को नामजद किया है। पीड़ित ने परिवार को जान से मारने और बच्चों के अपहरण की...
Chapra News: बनियापुर, एक प्रतिनिधि। थानाक्षेत्र के धनगरहा गोपालपुर गांव में हार्डवेयर गोदाम का ताला तोड़कर लाखों रुपये मूल्य के सामान चोरी करने की एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकिकर्ता धनगरहा गोपालपुर निवासी दिनेश मिश्रा ने दो ज्ञात तथा आधा दर्जन अज्ञात लोगों को नामजद किया है। पीड़ित ने परिवार को जान से मारने और बच्चों के अपहरण की धमकी देने का जिक्र भी किया है। बताया गया है कि बीते शुक्रवार को शाम सात बजे उनके हार्डवेयर गोदाम का ताला तोड़कर आरोपितों ने लाखों रुपये मूल्य का सामान निकाल लिया। मामले में राजू मिश्रा तथा छोटू कुमार सहित आधा दर्जन अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है।
पीड़ित ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई करने तथा अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। थानाध्यक्ष पिंटू कुमार ने बताया कि पुलिस अनुसन्धान शुरू कर दी गयी है।
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