Chapra News: डेरनी में श्रद्धा के साथ मनी गुरु पूर्णिमा
Chapra News: दरियापुर के डेरनी स्थित ऋतंभरा प्रज्ञा आश्रम में बुधवार को गुरू पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया गया। सद्गुरु मुकेश ऋषि ने अपने प्रवचन में गुरू के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर दीप यज्ञ का आयोजन भी किया गया जिसमें कई श्रद्धालु उपस्थित थे।
Chapra News: दरियापुर। डेरनी स्थित ऋतंभरा प्रज्ञा आश्रम गायत्री शक्तिपीठ मे बुधवार को श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गुरू पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया गया।इस अवसर पर सद्गुरु मुकेश ऋषि ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि गुरू ब्रह्मा, विष्णु व शिव तुल्य है।गरू साक्षात् परब्रह्म है। इस अवसर पर संध्या में दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। रानी देवी, राकेश प्रसाद, इंदु देवी, धनमंति देवी, कुसुम देवी, किशोरी देवी, सनकेशा देवी, मंजू देवी, लखपति देवी, आशा देवी, ललीता देवी, सुनीता देवी, राजकुमारी देवी, रीता देवी व अन्य थे।
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