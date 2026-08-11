Chapra News: तटबंधों पर पौधों से बदल रही हरियाली की तस्वीर, संरक्षण की चुनौती बरकरार

Chapra News: सारण में बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के किनारे कई जगह पौधे पेड़ बन गए हैं, जबकि कुछ पौधे देखरेख के अभाव में सूख गए हैं। तटबंधों की हरियाली बाढ़ सुरक्षा में सहायक है, लेकिन पौधों के संरक्षण और देखभाल की अब भी चुनौती है। कई जगह पेड़ विकसित होने में असफल हुए हैं।

Chapra News: सारण के बाढ़ सुरक्षा तटबंध बन रही हरित पट्टी कई जगह पौधे पेड़ बने तो कहीं देखरेख के अभाव में सूख गए फोटो 19 तरैया में तटबंध किनारे लगे पौधे जो अब पेड़ का रूप ले चुके हैं छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण में बाढ़ से गांवों और आबादी की सुरक्षा करने वाले तटबंध अब धीरे-धीरे हरियाली की नई पहचान भी बना रहे हैं। जिले के विभिन्न हिस्सों में तटबंधों के किनारे पिछले वर्षों में लगाए गए पौधों में कई अब पेड़ का रूप लेने लगे हैं। जहां पुराने पौधे विकसित होकर घनी छाया देने लगे हैं, वहां तटबंधों की मिट्टी के कटाव में भी कमी देखी जा रही है। हालांकि, तटबंधों पर पौधरोपण की यह तस्वीर पूरे जिले में एक जैसी नहीं है। कई हिस्सों में पौधे देखरेख के अभाव, मवेशियों की आवाजाही, पानी की कमी और प्राकृतिक कारणों से सूख गए हैं। ऐसे में पौधरोपण के साथ लगाए गए पौधों को बचाने और वर्षों तक उनकी निगरानी करने की चुनौती अब भी बनी हुई है।

पौधरोपण अभियान बताया गया है कि पौधरोपण अभियान के तहत सारण तटबंध समेत जिले के अन्य बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के किनारे छायादार और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी पौधे लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य तटबंधों को मजबूत बनाने के साथ-साथ उनके आसपास हरित क्षेत्र विकसित करना भी है। तटबंधों पर पेड़ों की संख्या बढ़ने से गर्मी और धूल से राहत मिलने के साथ स्थानीय आबोहवा में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। कई स्थानों पर पुराने पौधे अब पर्याप्त ऊंचाई हासिल कर चुके हैं और उनकी शाखाएं फैलने लगी हैं।

पौधों की सुरक्षा गैबियन से पौधों को बचाने की कोशिश पौधों को शुरुआती वर्षों में मवेशियों और अन्य नुकसान से बचाने के लिए कई स्थानों पर गैबियन यानी बांस की जाली का घेरा लगाया गया। इसका उद्देश्य पौधों को सुरक्षित रखना और उनके विकसित होने तक सुरक्षा देना था लेकिन तटबंधों के सभी हिस्सों में ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं देती। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह पौधे खुले में लगे हैं और उन्हें मवेशियों से बचाने के लिए कोई ठोस सुरक्षा घेरा नहीं है। गर्मी के दिनों में पानी की नियमित व्यवस्था भी नहीं होने से नए पौधों के सूखने की आशंका बनी रहती है।

स्थानीय स्थिति तटबंध के अलग-अलग हिस्सों में पौधों की स्थिति भी अलग-अलग है। कहीं पौधे अब पेड़ का आकार ले चुके हैं तो कहीं पौधों के अवशेष या खाली जगहें ही दिखाई देती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जिन स्थानों पर पुराने पौधे सुरक्षित रह गए और पेड़ बने, वहां तटबंध की मिट्टी को जड़ों का सहारा मिला है। इससे बारिश और बाढ़ के दौरान मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद मिलती है। कई हिस्सों में पौधरोपण को और देखरेख की जरूरत जिले के रिविलगंज, तरैया, मकेर, दिघवारा और परसा प्रखंडों के विभिन्न तटबंधों पर पौधरोपण की स्थिति में सुधार की गुंजाइश है। ग्रामीण इलाकों और सुरक्षा बांधों पर पिछले वर्षों में लगाए गए कई पौधे प्राकृतिक कारणों और संरक्षण की कमी के कारण अपेक्षित रूप से विकसित नहीं हो सके। कुछ स्थानों पर पौधे बड़े वृक्षों का रूप ले चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लगाए गए पौधे अब भी पर्याप्त ऊंचाई हासिल नहीं कर पाए हैं।

पौधों की जीवितता स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले वर्षों में लगाए गए पौधों में लगभग 50 से 60 प्रतिशत पौधे ही अच्छी तरह विकसित होकर बड़े पेड़ों का रूप ले पाए हैं। वहीं, कुछ स्थानों पर जीवित पौधों का अनुपात इससे कम भी दिखाई देता है। पौधों के संरक्षण की व्यवस्था कमजोर होने पर उनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जाती है। नियमित पानी, सुरक्षा घेरा और समय-समय पर निगरानी नहीं होने से नए पौधों के सूखने का खतरा बना रहता है।

देखभाल की आवश्यकता पौधरोपण के साथ जरूरी है वर्षों तक संरक्षण बाढ़ सुरक्षा तटबंधों पर पौधरोपण केवल अभियान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पौधा लगाने के बाद कम से कम शुरुआती वर्षों तक उसकी नियमित देखभाल, सिंचाई, सुरक्षा और निगरानी जरूरी है। खासकर तटबंधों के किनारे मवेशियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में पौधों की सुरक्षा के लिए गैबियन या अन्य मजबूत घेरा जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग और प्रशासन की ओर से समय-समय पर पौधरोपण अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन पौधों की वास्तविक स्थिति की नियमित निगरानी हो तो जीवितता दर को काफी बढ़ाया जा सकता है। तटबंधों पर विकसित हो रही हरियाली सारण के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे एक ओर बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं के आसपास हरित पट्टी विकसित होगी, वहीं दूसरी ओर मिट्टी के कटाव, धूल और गर्मी के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। जरूरत अब इस बात की है कि विभागीय दावों के साथ तटबंधवार पौधों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और जो पौधे सूख चुके हैं, उनके स्थान पर दोबारा पौधरोपण के साथ पुराने पौधों के संरक्षण की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।