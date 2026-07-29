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Chapra News: बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पार्वती योगाश्रम में हजारों भक्त जुटे। श्रद्धालुओं ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए पूजा अर्चना की। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। मेले में खरीदारी का भी खास उत्साह देखने को मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिष्यों ने गुरु वंदना की।

Chapra News: बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय

Chapra News: जिले में श्रद्धा के साथ गुरु पूर्णिमा मनी पार्वती योगाश्रम में जुटे हजारों भक्त, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थाओं में भी गुरु की महिमा का गान फोटो-3 : गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के पार्वती योगाश्रम में पूजा करने के लिए पहुंचीं महिलाएं पेज पांच की लीड छपरा, हमारे प्रतिनिधि। गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागूं पाय। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय। इसी पवित्र और समर्पणपूर्ण भावना के साथ जिले भर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाई गई। शिष्यों ने अपने गुरु के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उनके चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। पार्वती योगाश्रम में जुटे शिष्य शहर के पूर्वी छोर पर स्थित पार्वती योगाश्रम में श्री गुरु पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिले के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों से तथा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंचे। भक्तों ने "उमा भवानी जय जगदंबे, गौरी गिरिजा जय जगदंबे" के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया। सारण प्रमंडल के अलावा पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर व पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बलिया और गोरखपुर से भी श्रद्धालु पहुंचे।

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मिश्रवलिया में गुरु पूर्णिमा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

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सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को मनाया गया।
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