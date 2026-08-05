Chapra News: सहयोग शिविर में सुनी गयी समस्या, निपटाये गये मामले
Chapra News: इसुआपुर के चकहन पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में 68 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 60 का तत्काल समाधान किया गया। विधायक जनक सिंह ने सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विभिन्न पंचायतों में शिविरों का आयोजन कर जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया गया।
Chapra News: जिले की विभिन्न पंचायतों में शिवर में जुटे लोग सरकारी योजनाओं की भी दी गयी जानकारी, लाभ उठाने की अपील चकहन पंचायत में 60 मामलों का ऑन-द-स्पॉट हुआ निष्पादन फोटो- 17- इसुआपुर के चकहन पंचायत सरकार भवन में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए विधायक जनक सिंह, मंच पर मौजूद मुखिया प्रतिनिधि कुणाल यादव, उप प्रमुख प्रतिनिधि डब्लू ओझा, जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार चौधरी व अन्य। इसुआपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की चकहन पंचायत सरकार भवन परिसर में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, नल-जल, राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुल 68 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 60 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।
सहयोग शिविर की महत्वपूर्ण बातेंशिविर में विधायक जनक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने का निर्देश भी दिया। बीडीओ इंजीनियर सत्यम सिंह ने बताया कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। । अध्यक्षता जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार चौधरी ने की। पीजीआरओ गुलाब हसन, अंचलाधिकारी शैलेंद्र कुमार यादव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनीश कुमार, बीईओ सह प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी शशि शेखर व अन्य थे।
किशुनपुर लौआर पंचायत का सहयोग शिविरसहयोग शिविर में योजनाओं की जानकारी दी गई लहलादपुर । प्रखंड के किशुनपुर लौआर पंचायत में बुधवार को सहयोग शिविर का शुभारम्भ बीडीओ सत्येंद्र परासर, पंचायत के मुखिया राकेश कुमार साह तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया। बीडीओ ने अधिकारियों एवं कर्मियों को आमजन की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुखिया राकेश कुमार साह ने लोगों से योजनाओं की जानकारी लेने और आवश्यक आवेदन जमा करने की अपील की।
एकमा के हुस्सेपुर पंचायत में आवेदनएकमा में आये 31 आवेदन, समयबद्ध निष्पादन पर जोर एकमा। प्रखंड की हुस्सेपुर पंचायत में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित जनसमस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कुल 31 आवेदन दिए। बीडीओ डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, भूमि विवाद, पेयजल, बिजली, सड़क समेत अन्य समस्याओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में सीओ रविशेखर कुमार, बीपीआरओ सूरज कुमार व अन्य थे।
दाउदपुर पंचायत में आवेदनदाउदपुर (मांझी)। प्रखंड की मदनसाठ पंचायत में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं से जुड़े कुल 15 आवेदन अधिकारियों को सौंपे। बीडीओ उपेंद्र दास ने बताया कि प्राप्त 15 आवेदनों में से चार का मौके पर ही निष्पादन किया गया। आरओ रोजी कुमारी, सहायक आयुक्त मद्य निषेध केशव कुमार झा, जिला उद्यान पदाधिकारी सुधीर कुमार तिवारी, बीईओ विभा कुमारी, पीओ प्रांजल गुप्ता तथा मुखिया प्रतिनिधि राम बहादुर सिंह व अन्य थे।
अमनौर के शेखपुरा पंचायत में सहयोग शिविरअमनौर में मामलों का हुआ निष्पादन फोटो- 6 - अमनौर के शेखपुरा पंचायत सरकार भवन परिसर में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में आये फरियादी अमनौर, एक संवाददाता। शेखपुरा पंचायत सरकार भवन परिसर में सहयोग शिविर में प्राप्त अधिकांश आवेदनों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। निगरानी बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा एवं मुखिया ई. प्रतीक कुमार ने की। उन्होंने शिविर में पहुंचे प्रत्येक आवेदक की समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सुतिहार पंचायत में जन सहयोग शिविरजन सहयोग शिविर में 45 मामलों का हुआ निष्पादन,लोगों में खुशी फोटो- 18- दरियापुर की सुतिहार पंचायत में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में शिकायत करता ग्रामीण। दरियापुर। प्रखंड की सुतिहार पंचायत में बुधवार को जन सहयोग शिविर में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। नलजल,पीएम आवास,राशन कार्ड,आंगनबाड़ी,दाखिल खारिज आदि से संबंधित एक सौ से अधिक शिकायतें आई। 45 मामलों का त्वरित निष्पादन कर दिया गया। बीडीओ अरुण कुमार सिंह,प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी,कर्मचारी व स्थानीय जन प्रतिनिधि पहुंचे थे।
नारायणपुर पंचायत में आवेदननारायणपुर सहयोग शिविर में छह मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन तरैया । प्रखंड के नारायणपुर पंचायत भवन में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छह मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि दर्जनों आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में पहुंचे कई ग्रामीणों ने शिकायत की कि पूर्व में दिए गए आवेदनों का अब तक निष्पादन नहीं हुआ है, जिससे लोगों में नाराजगी है। शिविर में डीसीएलआर धनंजय त्रिपाठी, बीडीओ विभु विवेक, जिला परिषद सदस्य हरिशंकर सिंह, मुखिया अमित कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
किशुनपुर पंचायत में सहयोग शिविरकिशुनपुर में सहयोग शिविर आयोजित, निपटाए गए मामले जलालपुर, एक प्रतिनिधि। प्रखंड की किशुनपुर पंचायत सरकार भवन पर बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीडीएस, आरटीपीएस सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामले की समस्याओं का निदान किया गया। सबसे अधिक मामले राशनकार्ड बनवाने से संबंधित आए। शिविर पर वरीय पदाधिकारी सह डीटीओ लतीफुर रहमान, शिविर प्रभारी सह जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार, बीडीओ विनोद कुमार प्रसाद, सीओ राजन कुमार, राजस्व पदाधिकारी अखिलेश्वर राम, एमओ संतोष कुमार, जीरामजी योजना की प्रोग्राम अफसर सरिता कुमारी, मुखिया रामवती देवी, मुखिया प्रतिनिधि तारकेश्वर सिंह, कुबेर कुंवर सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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