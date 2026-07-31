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Chapra News: मकान विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर हमला, 9 नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छपरा के आनंद नगर में मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर पिता-पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों को गंभीर चोटें आईं और इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। स्वर्णकार संघ ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

Chapra News: मकान विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर हमला, 9 नामजद

Chapra News: स्वर्णकार संघ ने डीआईजी से कार्रवाई की मांग की छपरा, हमारे संवाददाता। सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के आनंद नगर में मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर शुक्रवार को पिता-पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में नगर थाना क्षेत्र के आर्यनगर कटहरी बाग निवासी सत्य प्रकाश सोनी और उनके पुत्र शामिल हैं। दोनों का इलाज पहले रिविलगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल, छपरा रेफर कर दिया गया।

घटना का विवरण

पीड़ित सत्य प्रकाश सोनी द्वारा रिविलगंज थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आनंद नगर स्थित उनके मकान पर करीब 20 लोगों का समूह जबरन कब्जा करने की नीयत से पहुंचा। आरोप है कि किरायेदार का सामान बाहर फेंक दिया गया और विरोध करने पर पिता-पुत्र पर रॉड व अन्य हथियारों से हमला कर दिया गया। घटना में सत्य प्रकाश के सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि हृदय रोग से पीड़ित उनके पिता वेद प्रकाश के साथ भी मारपीट की गई। प्राथमिकी में ओमप्रकाश उर्फ शेखर समेत नौ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना की सूचना डायल-112 पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने न्यायालय जाने की सलाह देकर लौट गई। इसके बाद आरोपितों ने हमला कर दोनों को घायल कर दिया। हालांकि पुलिस की ओर से इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर, छपरा स्वर्णकार संघ के सचिव संजीत स्वर्णकार ने डीआईजी से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

चोरी की घटना

ट्रक से दो बैटरियां चोरी, पुलिस जांच में जुटी नगरा। खैरा थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के समीप खड़े एक 12 चक्का ट्रक से गुरुवार रात चोरों ने दो बैटरियां चोरी कर लीं। वाहन मालिक खैरा गांव निवासी नागेंद्र प्रसाद ने खैरा थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छपरा में मारपीट की घटना कब हुई?
यह घटना शुक्रवार को हुई।
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