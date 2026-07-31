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Chapra News: केवानी डकैती कांड का एक और फरार आरोपित गिरफ्तार, 12 जा चुके हैं जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: गड़खा पुलिस ने केवानी डकैती कांड के एक और फरार आरोपित लालबाबू नट को गिरफ्तार किया है। वह धर्मबागी बाजार से पकड़ाया। पुलिस ने बताया कि वर्ष 2025 में हुई डकैती में उसकी संलिप्तता थी। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में 12 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।

Chapra News: केवानी डकैती कांड का एक और फरार आरोपित गिरफ्तार, 12 जा चुके हैं जेल

Chapra News: गड़खा, एक संवाददाता। गड़खा पुलिस ने चर्चित केवानी डकैती कांड के एक और फरार आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित लालबाबू नट ओल्हनपुर गांव का निवासी है। वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।

गिरफ्तारी का विवरण

थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि गड़खा थाना कांड संख्या 205/25 में नामजद लालबाबू नट को धर्मबागी बाजार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में केवानी गांव स्थित एक घर में हुई डकैती की घटना में उसकी संलिप्तता सामने आई थी। वारदात के बाद से वह फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धर्मबागी बाजार में छापेमारी कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में छपरा मंडल कारा भेज दिया गया।

आरोपितों की स्थिति

थानाध्यक्ष ने बताया कि इस डकैती कांड में कुल 16 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था। इनमें से अब तक 12 आरोपितों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है, जबकि चार अभियुक्त अब भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपितों को भी जल्द गिरफ्तार कर मामले का पूर्ण उद्भेदन कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस मामले में लालबाबू नट गिरफ्तार किया गया?
लालबाबू नट को केवानी डकैती कांड मामले में गिरफ्तार किया गया।
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