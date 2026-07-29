Chapra News: फूड प्रदर्शनी का आयोजन,बच्चों ने दिखायी प्रतिभा

Chapra News: नेटवर्ल्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में फूड प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। उद्घाटन मुखिया और स्कूल के डायरेक्टर ने किया। छात्रों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और बेचे। डायरेक्टर ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। प्रदर्शनी में छात्रों और शिक्षकों ने सक्रिय भागीदारी की।

Chapra News: फोटो- 10 नेटवर्ल्ड स्कूल में आयोजित फुड प्रदर्शनी में शामिल छात्राएं छपरा। ब्रह्मपुर जलालपुर गांव स्थित नेट वर्ल्ड इंटरनेशन पब्लिक स्कूल के परिसर में बुधवार को फूड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

उद्घाटन उद्घाटन मुखिया मनोज कुमार, शिक्षक संजय सिंह चंद्रवंशी, स्कूल के डायरेक्टर ई जमाल हैदर, प्रिंसिपल खुशबू खातून आदि ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काटकर किया। फूड प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र-छात्राओं भाग लिया।छात्र-छात्राओं ने पानी पुरी,भे लपुरी, मजा चार्ट, मोमोज, दहिवाड़ा,पास्ता,मैंगी,इटली सांभर, चवमिंग,नोडल समोसा, किडू हलवा, छोला, जलेबी,पापड़ी चाट, शाही चाट, दिलखुश जूस, मोहब्बत की शर्बत, शिकंजी, सैंडविच, नींबू पानी, समोसा,कटलेट, स्प्रिंग रोल मेदू वडा चटनी, फ्रूट कस्टर्ड, खीर, पोटली समोसा, सूजी हलवा फ्रेंच फ्राई सहित अन्य व्यंजन बनाकर मेला में स्टोर लगाया।

छात्रों की भागीदारी प्रदर्शनी मेला में ल सुनीता कुमारी, रीता कुमारी,सोनम कुमारी आदि छात्रों ने बताया कि हमलोग अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाकर घर से लाए थे और विद्यालय परिसर में स्टोर लगकर विक्रय कर व्यवसाय के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त की। नेट वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर इं० जमाल हैदर ने कहा कि विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ उनके बौद्धिक विकास और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन करता रहता है।

सफलता का श्रेय फूड प्रदर्शनी मेला को सफल बनाने में प्रिंसिपल खुशबू खातून, शिक्षक सुधीर कुमार बृजीश जहीरा, भाग्यश्री, कृष्ण कुमार, केशव मिश्रा,रुकसार आतारिया, चंदा कुमारी, गुड़िया पांडेय, संध्या कुमारी, साक्षी भट्ट, पप्पू शर्मा,चंदा कुमारी, बुरिया खातून, श्याम कुमार, दीपक कुमार,पंकज कुमार,मोहम्मद फैजान,मोहम्मद फैजल आदि जुटे रहे।