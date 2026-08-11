Chapra News: मछली पकड़ने के दौरान नदी में डूबा अधेड़, मौत

Chapra News: दिघवारा थाना क्षेत्र के नकटी देवी गांव में मछली पकड़ने के दौरान 56 वर्षीय हरेंद्र महतो की डूबने से मौत हो गई। हरेंद्र मंगलवार को गंगा नदी में मछली पकड़ने गया था, जहां वह गिर गया। ग्रामीणों ने उसे सीएचसी दिघवारा लाने की कोशिश की लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Chapra News: दिघवारा, निसं l दिघवारा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के वार्ड 14 नकटी देवी गांव के सामने गंगा नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूब जाने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई l मृतक की पहचान दिघवारा थाना क्षेत्र के नकटी देवी रोड निवासी घनश्याम महतो का 56 वर्षीय पुत्र हरेंद्र महतो के रूप में हुई है l मिली जानकारी के अनुसार, हरेंद्र रोज की तरह मंगलवार की शाम घर के सामने गंगा नदी में मछली पकड़ने गया था जहां उसका पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा समाया l ग्रामीणों के प्रयास से उसे नदी से बाहर निकालकर सीएचसी दिघवारा लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया l

परिवार में कोहराम पुलिस ने शव को अपने कब्जे मे लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दियाl उधर मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया l पत्नी सुनीता देवी व पुत्र रमेश का रो रो कर बुरा हाल था l खसरा रूबेला टीकाकरण का 70 प्रतिशत लक्ष्य 31 अगस्त तक छपरा , हमारे संवाददाता। जिले में खसरा-रूबैला उन्मूलन और शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए 31 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर अभियान के दौरान 9 माह से 5 वर्ष आयु वर्ग के छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें एमआर टीके की दोनों खुराक दिलाई जाएगी। साथ ही लक्षित बच्चों को विटामिन-ए की खुराक भी दी जाएगी।

टीकाकरण अभियान अभियान के तहत नियमित टीकाकरण सत्रों के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पतालों में भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। किसी केंद्र पर एमआर वैक्सीन की कमी नहीं हो, इसके लिए आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। साइबर ठगी से बचाव को लेकर किया जागरूक छपरा, हमारे संवाददाता। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार संचालित ‘साइबर मंगलवार’ साइबर जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को सारण जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों, विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर जिले में साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। सदर अनुमंडल में एडिशनल एसपी राम पुकार सिंह के नेतृत्व में विद्यालयों व महाविद्यालयों में पुलिस पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध के बढ़ते मामलों और उससे बचने के सुरक्षित तरीकों की जानकारी दी गई।