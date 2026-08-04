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Chapra News: डिफॉल्टर का दर्जा हटाने व धान अधिप्राप्ति शुरू कराने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: दाउदपुर में मांझी प्रखंड की लेजुआर पंचायत के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष मधु सिंह की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मधु सिंह ने किसानों को सरकारी योजनाओं से वंचित रहने की समस्या का समाधान कराने का भरोसा दिया। बैठक में गोदाम निर्माण और धान अधिप्राप्ति की योजनाएं पारित की गईं।

Chapra News: डिफॉल्टर का दर्जा हटाने व धान अधिप्राप्ति शुरू कराने पर जोर

Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। मांझी प्रखंड की लेजुआर पंचायत स्थित नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष मधु सिंह के आवासीय परिसर में मंगलवार को पैक्स की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत निर्वाचित सदस्यों के सम्मान से हुई। इसके बाद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मुकेश कुमार ने अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा पैक्स के माध्यम से किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मधु सिंह ने कहा कि करीब दस वर्षों से पैक्स के डिफॉल्टर रहने के कारण पंचायत के किसान विभिन्न सरकारी लाभों से वंचित रहे हैं।

उन्होंने विभागीय समन्वय से इस समस्या का शीघ्र समाधान कराने का भरोसा दिया। बैठक में पैक्स गोदाम निर्माण, किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने तथा हर हाल में धान अधिप्राप्ति शुरू कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मौके पर अभिषेक कुमार तिवारी, अजीत कुमार सिंह, प्रेमचंद कुमार, सविता कुमारी, लालसा देवी, शोभा देवी, विजयलक्ष्मी, अरविंद कुमार यादव, मुकेश पंडित, मिथिलेश कुमार सिंह, गोलू सिंह, अवधेश सिंह, राजकिशोर सिंह, वीरेंद्र सिंह, बसावन प्रसाद सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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